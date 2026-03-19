SNSで大反響「のんあるこーる日本酒Sparkling」販売再開！花見のお供に自販機で！香り華やか、アルコール度数0.00％

株式会社チェリオコーポレーション

株式会社チェリオジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役：菅春貴）は2026年３月19日（木）、昨春SNSで話題騒然となった炭酸飲料「のんあるこーる日本酒風味 Sparkling」の販売を再開します。日本酒特有の華やかな香りをアルコール度数0.00％で再現。優しい甘味、微炭酸のすっきりとした飲み口が食事によく合います。自動販売機でお求めいただけ、花見やバーベキューなどのアウトドアシーンで活躍すること請け合いです。

関西、中部、沖縄エリアのチェリオ自動販売機、関西の一部量販店、公式オンラインショップにて順次取り扱いを開始します。

■清涼飲料水メーカーのこだわり、おいしく飲みやすいノンアル飲料

「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され世界的に注目を集める一方、国内では若者離れが進む日本酒。その芳醇な香りを知るきっかけとしていただける飲料を作りたいとの思いから開発した商品です。清涼飲料水メーカーならではのノウハウを生かし、日本酒の再現性に加え「おいしく飲みやすいこと」にとことんこだわりました。

日本酒を製造する工程で生まれる酒粕をさらに発酵させたエキス末を配合し、日本酒の香りとコクを再現。優しい甘味と微炭酸の爽快な飲み心地は和食との相性も抜群です。アルコールを全く含まない原料のみを使用しているため、日本酒を好まれる方はもちろん、馴染みが薄い方やお酒を控えている方、海外からの観光客にも気軽にお愉しみいただけます。自宅でのリフレッシュや食事のお供、これからの行楽シーズンは花見やバーベキューなどアウトドアシーンに選んでいただくのもおすすめです。

■SNSで話題沸騰、「ノンアルコール界で一番うまい」の声

25年３月の発売から間もなく「訳わからん」「攻めてる」とX（旧ツイッター）を中心にSNSで脚光を浴びました。実際に飲んでいただいたお客様からは「日本酒、酒粕の香り、風味あり」「ノンアルコール界で一番うまい」などの評価が寄せられたほか、各種メディアにも取り上げていただき、販売する自動販売機を拡大するなど大きな反響を呼びました。

【商品情報】

商品名 のんあるこーる日本酒風味 Sparkling

名称：炭酸飲料

容器・容量：350ml缶

価格：150円（希望小売価格）

発売地域、チャネル：関西、中部、沖縄エリアのチェリオ自動販売機、関西の一部量販店、公式オンラインショップ

発売日：2026年３月19日から順次