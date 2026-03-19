トム・エバハート 2026年G.W.特別企画展を開催　“I′m Fine.” ～丸頭の男の子が教えてくれる“完璧じゃない自分”のヒーロー～

アートコレクションハウス株式会社

アートコレクションハウス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：浦川 司）は、世界的人気コミック「PEANUTS(TM)」のキャラクターを唯一アートとして表現することを許された画家、トム・エバハート氏による2026年ゴールデンウィーク特別企画展を開催いたします 。

本展は、2026年4月10日（金）の新潟プレオープンを皮切りに、4月17日（金）の岡山会場から本オープンを迎え、東京・大阪・愛知の全国5都市を巡回いたします 。

作品名：I got you babe

■ 展示コンセプト：完璧じゃない自分へのエール

今回の展示テーマは、「“I'm Fine.” ～丸頭の男の子が教えてくれる“完璧じゃない自分”のヒーロー～」です 。

「PEANUTS(TM)」の主人公チャーリー・ブラウンは、何をやってもうまくいかないけれど、決して諦めない心を持っています。トム・エバハート氏は、そんな「完璧じゃない自分」にも、常に寄り添い、駆けつけてくれるヒーローがいることを、温かみのある作品を通じて伝えてくれます 。

展示される約30点の作品は、すべてトム・エバハート監修のもとに制作され、エディションナンバーと直筆サインが付与された貴重な版画作品です 。日本で26年、唯一の正規代理店として活動する弊社ならではの、厳選されたコレクションをお楽しみいただけます 。尚、展示作品はすべて会場にて購入可能です 。

作品名：Baby sitting narcissists作品名：Come and get me tough guy作品名：Stormy

■『トム・エバハート2026年G.W.特別企画展」開催概要

特設サイトURL：https://salon.everhartclub.jp/post1648(https://salon.everhartclub.jp/post1648)

■ 開催スケジュール

≪プレオープン≫

新潟会場：万代シテイビルボードプレイス

【会期】4月10日(金)～4月12日(日)

【場所】3F特設会場（BPエポスカードセンター隣）

【営業時間】11:00～19:00（最終日17:00）

【所在地】〒950-0909 新潟市中央区八千代2-1-2

≪本オープン≫

岡山会場：イコットニコット

【会期】4月17日(金)～4月19日(日)

【場所】4F イベントスペース

【営業時間】11:00～19:00（最終日17:00）

【所在地】〒700-0023 岡山市北区駅前町１丁目８番１８号

東京会場：ヒルトピアアートスクエア

【会期】4月24日(金)～4月27日(月)

【場所】ヒルトピアショッピングアーケード内(ヒルトン東京地下1階)

【営業時間】11:00～19:00（最終日17:00）

【所在地】〒160‐0023東京都新宿区西新宿6-6-2

大阪会場：天王寺ミオ

【会期】5月2日(土)～5月6日(水・祝)

【場所】本館11F ライトガーデン

【営業時間】11:00～19:00（最終日16:00）

【所在地】〒543‐0055大阪府大阪市天王寺区悲田院町10‐48

愛知会場：イオンモール Nagoya Noritake Garden

【会期】5月8日(金)～5月10日(日) 【場所】3F イオンホール

【営業時間】11:00～19:00（最終日17:00）

【所在地】〒451‐0051愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号

■ 作家紹介：TOM EVERHART（トム・エバハート）

1952年アメリカ・ワシントンD.C.生まれ。

世界最高峰の大学の一つとして大統領なども輩出しているアメリカのイェール大学にて絵画を学び、1970年から80年代にかけて風景画家として活躍する。アンディ・ウォーホルやジャン・ミシェル・バスキアなど現代美術における代表的なアーティストと交流があり、自身もその一人として、ビバリーヒルズのMouche Galleryでは国際的に著名な芸術家の名簿に加えられている。

広告代理店の企画をきっかけにチャールズ・M・シュルツ氏と出合い、アーティストとしての共通点を見出したチャールズ・M・シュルツ氏は数多くのアーティストの中からトム・エバハートを選出し、その後8年間に渡り約500ものプロジェクトを彼に任せた。

88年から89年にかけて、癌のため闘病生活を送っていたトム・エバハートだが、奇跡的な回復によりアーティストとしての活動を再開。その際にチャールズ・M・シュルツ氏から「PEANUTS(TM)」のキャラクターをアートとして自由に表現することの提案があり、それによりトム・エバハートの新しいアートが誕生した。これを絶賛したチャールズ・M・シュルツ氏は、今後の創作活動を保証するとして、正式な契約書を渡しているため、今後トム・エバハート以外のアーティストがこのアートを手掛けることはない。

1990年にはフランスのルーブル美術館での個展を皮切りに、アメリカのラスベガス、ロサンゼルスで個展を開催し、現在に至るまで38年間創作活動を続けている。

■ お問い合わせ先

アートコレクションハウス株式会社

所在地：東京都千代田区外神田6-15-14 外神田ストークビル 7F

TEL：03-5846-1971（受付時間 12:00～19:00 / 火・水曜定休）