デザイナー、広告運用者、Web担当者必見！ もうネタ切れに悩まない、現場ですぐに使えるバナーアイデアを収録した『思わずクリックしたくなる バナーデザインのアイデア帳』を3月19日（木）に発売

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、累計5万部を突破した人気書籍『思わずクリックしたくなる バナーデザインのきほん』のシリーズ第2弾となる、書籍『思わずクリックしたくなる バナーデザインのアイデア帳』を2026年3月19日（木）に発売いたします。

■バナー制作現場の「デザインが決まらない」「アイデアが枯渇する」を解決

バナーデザインは、1つの案件に対して複数案を提案したり、状況に応じてすぐに新しいデザインにアップデートしたりなど、デザイン案をたくさん作る必要がある「量産タイプ」のデザインです。そのため、届けたいユーザーの心にしっかりと刺さるアイデアをどれだけ持っているかが重要です。Web上で参考資料としてバナーデザインの事例を探すことは簡単ではあるものの、「膨大な数から目的や業種に合うものを探すのが大変」「見よう見まねでそのまま参考にしても、なんだかイマイチな仕上がりになってしまう」と悩む声も少なくありません。

本書は、そんな悩みを解決するため、バナーの制作現場で即役立つ、バナーデザインの「あるある」アイデアとそれを作るためのコツを分かりやすく紹介しています。

第1弾『思わずクリックしたくなる バナーデザインのきほん』（発売：2022年2月9日）では基本のデザインノウハウを紹介していましたが、本書では、基本に加えて知っておきたいさまざまなアイデアを紹介しています。第1弾と合わせてお読みいただくことで、さらにバナー制作に役立つ内容となっています。

■見た目がいいだけではNG！ ユーザーの心に刺さるバナーデザインが知れるアイデア集

バナーデザインは見栄えするだけでは不十分で、小さなスペースの中で届けたい情報を的確にターゲットへ伝える必要があります。本書では、ユーザーの心にしっかりと刺さる「安さ」「品質・実績」「期間限定」などの訴求別のデザインアイデアや、「かわいい」「ナチュラル」といった雰囲気づくりのアイデア、「ファッション」「家電製品」など業種ごとに求められる定番のアイデアを収録しており、目的に応じたアイデアを探しやすくなっています。

解説はBefore→After形式で展開し、「どうしてここがダメなのか」「どこを改善すれば良くなるのか」を直感的に理解できる作りになっており、デザイナー以外の方も読みやすく実践しやすい1冊です。

■こんなシーンに役立つバナーのアイデアを収録- Webサイトに掲載するバナー- Web広告、SNS広告で使うバナー- ネットショップのバナー- 記事、ブログ、HPの見出し画像- YouTubeのサムネイル■本書の読者対象- Web、EC、SNS運用などでバナー制作が必要な現場で働いている人- バナーデザインの知識やコツを知りたい人- バナーデザインの良質な事例を知りたい人- 業種、テイストに合わせたバナーがうまく作れない人- ユーザーが思わずクリックしたくなるバナーを作りたい人- バナー制作が必要なデザイナー、ノンデザイナー■紙面イメージPART1ではバナーデザインで大切な訴求別デザインのアイデアを解説しますPART2の雰囲気別では、色やフォントなどちょっとした工夫で雰囲気づくりができるアイデアを収録。商材の世界観やターゲットにマッチするテイストからアイデアを探せます。PART3ではファッション、家電製品などの業種別であるあるなデザインのアイデアを解説しているので、自分が作るバナーの業種に合わせて、必要な訴求ポイントや見せ方のアイデアがサクッとわかります。■本書の構成

PART1 届けたい人に刺さるバナーってどう作る？

PART2 素敵だなと思ってもらえる！雰囲気別アイデア

PART3 魅力を最大限に伝えるのが重要！ 業種別アイデア

■書誌情報

書名：思わずクリックしたくなる バナーデザインのアイデア帳

著者：カトウヒカル、カトウナナミ

発売日：2026年3月19日（木）

ページ数：176ページ

サイズ：B5変形判

定価：2,090円（本体1,900円＋税10％）

電子版価格：2,090円（本体1,900円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02411-8

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024112/

◇特設サイト：https://book.impress.co.jp/banneridea/

■著者プロフィール

カトウヒカル

1984年生まれ。佐賀県出身、福岡市在住。2012年に制作会社へWebデザイナーとして入社。2014年に独立し、2023年にkanvas株式会社の代表取締役に就任。これまで300サイト以上の制作に関わり、半数はデザインからHTML／CSSコーディング、CMSの組込までワンストップで対応。アドビことはじめクリエイティブカレッジの講師を務め、デザインセンスをロジカルに学ぶオンライン講座『kanvas study plaza』を主催。

X https://x.com/design_hikaru

HP https://kanvas.fukuoka.jp/

スクール https://study-plaza.com/

カトウナナミ

1993年生まれ。佐賀県出身、福岡市在住。デジタルハリウッド福岡でWebデザインを学ぶ。卒業後、2016年にLP制作専門の制作会社に入社。健康食品・美容系LPの制作に多数携わる。2019年より独立した兄・カトウヒカルの事業にデザイナーとして参加し、2025年kanvas株式会社へ正式に入社。ライティングの担当経験もあり、コンテンツを理解したデザイン制作を行う。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。