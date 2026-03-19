【鹿児島県東串良町】新井恵理那さん松川愛さんら多彩な出演者が集結。入場無料の「おしゃべりフェスタ」3月22日開催

東串良町

東串良町で、親子でも、学生でも、友人同士でも一日楽しめるトークイベント「おしゃべりフェスタ」が、2026年3月22日（日）に東串良町農村環境改善センター内 るぴらんどで開催されます。会場ではトークセッションに加え、キッチンカーやワークショップも展開。入場は無料で、イベントの最後には豪華景品が当たる大抽選会も予定されています。さらに本イベントは、各種メディアにも取り上げられて話題を集めています。

今回の「おしゃべりフェスタ」は、第一部「子育てトークセッション」、第二部「キャリアトークセッション」の二部構成で開催されます。

第一部は「子育てについて」がテーマ。共感を通して気持ちが少し軽くなる時間に

おしゃべりフェスタポスター

第一部は、10:00から「子育てトークセッション」を開催します。テーマは「子育てについて」。

子育ての悩みを共有しながら、気持ちが少し軽くなる時間を目指したトークセッションです。

正解を教わる場ではなく、共感が生まれ、「一人じゃない」と感じられる時間を届ける内容で、話して、聞いて、前向きな気持ちで帰れる場を目指しています。

また、スペシャルイベントとして絵本の読み聞かせも予定されています。

スペシャルゲスト：新井恵理那さん（フリーアナウンサー）スペシャルゲスト：松川愛さん（アーティスト）

この第一部には、スペシャルゲストとして新井恵理那さん（フリーアナウンサー）、松川愛さん（アーティスト）が登場。幅広い世代から支持を集める出演者とともに、子育て世代が安心して耳を傾けられる時間をつくります。

また当日は、大隅半島エリアでイベントMCや司会業・リポーター業を行っている宮内ありささんも緊急参加！

会場全体をあたたかくつなぎ、盛り上げていただく予定です。

第二部は「好きなことで生きていく」がテーマ。自分らしい一歩を考えるキャリアトーク

第二部は、13:00からキャリアトークセッションを開催します。

テーマは「好きなことで生きていく」。好きなことを仕事にすることや、自分らしい生き方について考える時間として、子どもの頃に思い描いていた夢、今の道を選んだきっかけ、途中で出会った挫折や転機など、それぞれの立場から語られるリアルな経験に触れられる内容です。

さらに、地方で働くことや挑戦することの面白さ、地域だからこそ生まれる可能性にも目を向けながら、これからの自分を考えるヒントを届けます。話を聞いたあとに、少し気持ちが前向きになり、自分らしい一歩を踏み出したくなるようなトークセッションです。

第二部には、黒川かおりさん（株式会社モエノバ 社長）、山田晴巳さん（セントロホテルグループ 支社長）、山口ひかりさん（フリータレント）、中島身依さん（NOW NEW NEXT）、鐡丸美由紀さん（走高跳／鹿児島銀行所属）、スマイリー園田さん（ラジオパーソナリティ）、が登壇予定です。

さらに、地元でマルチに活躍する宮内ありさ さんがリポーターとして緊急参加することが決定しました。多彩な分野で活動する出演者たちのリアルな言葉が、学生や若い世代はもちろん、新たな挑戦を考える大人にとっても大きな刺激となります。

キッチンカーやワークショップも充実。最後は豪華景品が当たる大抽選会

当日は、トークイベントだけでなく、キッチンカーやワークショップも多数出展。

スタンプラリーで3つスタンプを集めると、大抽選会に応募できます。

抽選会は15:00から開催され、うなぎやお肉、お野菜、お米、タブレットPC、雑貨など豪華景品が用意されています。しゃべって、食べて、遊んで、一日楽しめるイベントとして、東串良町での新たな交流の場となります。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172899/table/15_1_6f0af6202eed9bec48b4edfdbeb659a2.jpg?v=202603191151 ]

当日の進行状況や運営上の都合により、タイムテーブルは変更となる場合があります。

タイムテーブル／開場マップ

オフィシャルSNS情報

タイムテーブルは当日の状況により変更の可能性がございます雨天時に第二部会場が屋内に変更となります

おしゃべりフェスタ |【公式】｜インスタグラム(https://www.instagram.com/oshaberi_festa/?locale=ja_JP)

お詫びと訂正



現在配布中の「おしゃべりフェスタ」チラシに一部誤りがございました。

ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げ、以下の通り訂正いたします。

【第一部 開催時間】

誤：10：30開始

正：10：00開始

【第二部 出演者】

東串良町長は、諸事情により欠席となりました。