推し活ガチ勢、集合。レジェンドが明かす“アイドル誕生の裏側”

株式会社朝日新聞社

〈報道関係のみなさま〉



株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）のグループ会社、株式会社朝日カルチャーセンターは2026年3月30日（月）、新宿教室にてトークイベント「アイドルはこうして生まれる！名アレンジャー・山川恵津子×元アイドル・宮前真樹」を開催いたします。登壇者は女性として初めて日本レコード大賞編曲賞を受賞した音楽界の重鎮・山川恵津子さん（写真下・左）と、アイドルグループCoCoの元メンバーで現在は料理研究家としても活躍されている宮前真樹さん（写真下・右）。イベントの様子はオンラインでも後日配信いたします。

■朝日カルチャーセンター： https://www.asahiculture.com/

■アイドルは「消費」される存在なのか。それとも、時代を映す文化なのか。

小泉今日子の「100%男女交際」で女性史上初の日本レコード大賞編曲賞を受賞するなど1980年代のアイドル黄金期を音楽面から支えてきた編曲家・山川恵津子さんと、11曲連続オリコンチャートのベスト10入りを果たしたトップアイドルグループCoCoの元メンバー・宮前真樹さんによる特別トークイベントです。

ヒット曲を生み出す“つくり手”と、ステージでそれを体現する“表現者”。両サイドから語られるのは、アイドルという存在がどのように構想され、ひとつの「像」として世に送り出されるのかという、いわば〈アイドルのレシピ〉です。なかなか知ることのできない制作現場のリアルや、ヒットの背景、時代とともに変化するアイドル像についてなど、幅広くお話いただきます。

さらに、宮前さんがプロデュースを手がけ、山川さんが音楽監修（作曲・編曲）を務め、２人で生み出す新アイドルグループ「&chocolamie（ショコラミ）」が今春、デビュー予定です。昭和から平成、そして令和と、変化を重ねてきたアイドルの現在地と、その未来についても語っていただきます。

■講座概要

イベント名：アイドルはこうして生まれる！名アレンジャー・山川恵津子×元アイドル・宮前真樹

日 時：2026年3月30日（月） 19時～20時半

イベント名：アイドルはこうして生まれる！名アレンジャー・山川恵津子×元アイドル・宮前真樹

日 時：2026年3月30日（月） 19時～20時半

※オンライン配信あり（有料）

参加費：【朝日カルチャーセンター会員】4,268円（税込）

【一般】5,368円（税込） ※見逃し配信あり

定 員：【教室受講】100名 【オンライン視聴】500名

主 催：朝日カルチャーセンター新宿教室

お申し込みはこちら :https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8769915

山川 恵津子（やまかわ・えつこ）／作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、スタジオミュージシャン

大学時代はヤマハ音楽振興会でアルバイト。当時の後輩に大村雅朗。1980年、ギタリストの鳴海寛と「東北新幹線」を結成、1982年、アルバム「THRU TRAFFIC」は早すぎたシティポップの名盤として現在高く評価されている。その後、作曲家・編曲家として活動。アグネス・チャン、岩崎宏美、岡本舞子、おニャン子クラブ、寺嶋由芙などの楽曲の作編曲を担当。松田聖子や小泉今日子のガイドボーカル(仮歌)も担当。1986年、小泉今日子の「100%男女交際」で女性史上初の第28回日本レコード大賞編曲賞を受賞。その他、受賞作多数。

宮前真樹（みやまえ・まき）／元アイドル、料理研究家

1989年アイドルグループCoCoとしてデビュー。シングル14枚 アルバム10枚 をリリース。 1994年解散後はバラエティを中心に活動。 30歳で芸能界を引退。 引退後は食の仕事へとシフトし、レシピ本出版・店舗プロデュースなどを経て、現在はギルトフリースイーツとヘルスビューティーブランドmaqbonを展開。 2023年よりイベントプロデュースなどを手掛け、2025年よりアイドルグループ「&chocolamie」のプロデューサーとしても活動中。