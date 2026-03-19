モダンでエレガントなデザインに一新し、快適な装着感と耐久性を両立するオーバーイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 780NC」新発売

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ノイズキャンセリング機能搭載オーバーイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 780NC」およびオンイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 680NC」を2026年3月26日（木）より順次発売いたします。

「JBL Live 780NC」は、ハイレゾ認証を取得した高性能40mm径ダイナミックドライバーと、精度がさらに向上したリアルタイム補正＆適応機能付きノイズキャンセリング技術「True Adaptive Noise Cancelling 2.0」を搭載し、日常のあらゆるシーンでクリアかつ迫力あるサウンドを実現します。さらに、パーソナライズ機能「Personi‑Fi 3.0」やJBL独自の空間オーディオにより、より高度で自分好みの音質調整が可能です。加えて、ビームフォーミングマイク、風切り音を抑える設計、そしてAIが学習したアルゴリズムを組み合わせた「Perfect Call 2.0」により、通話時の環境ノイズを大幅に低減し、通話品質を大きく向上。前モデルからあらゆる面でアップグレードした、JBLヘッドホンの新世代を担うモデルに仕上がっています。

また、本モデルではコンセプトを見直し、よりモダンでエレガントな高級感を追求したデザインへと刷新。美しさだけでなく、音質や装着性にも寄与するプロダクトデザインを採用しています。

まず、ハウジング形状を最適化するとともに、高密度フォーム素材のイヤーパッドを採用、高いパッシブノイズキャンセリング性能を実現しました。また、ヘッドバンドには約7年に渡り、JBL Liveヘッドホンシリーズのアイコニックなデザインの象徴であったファブリック素材から、イヤーパッド同様の柔らかな触感を持つPU素材へ変更するとともに、重量を適切に分散する新設計を施すことで長時間の使用でも快適な装着感を提供できるよう、ブラッシュアップしています。

さらに、新たに設計されたスライダーアームとヒンジ部は、スリムで美しい外観を保ちながら高い耐久性を実現しました。数多くの試作と数ヶ月にわたる調整を経て、数千回の折りたたみに耐える独自構造のヒンジを開発。折りたたみ時には適度な摩擦を生み出すフォールドダンピングを内蔵し、イヤーカップが緩まず安定した状態を維持します。また、フラットにも内側にも折りたためるユニークな可動機構により、高い携帯性と使い勝手を両立しています。

加えて、ハウジング部の物理ボタンは直感的に操作できるよう再設計。タッチコントロールとボタン操作のアサインは、独自の「JBL Headphones」アプリからカスタマイズしていただけます。

最大80時間の連続再生が可能なロングバッテリーを搭載し、急速充電にも対応。わずか5分の充電で約4時間の再生が可能です※2。Bluetooth 6.0に準拠し、LEオーディオにも対応するほか、別売のJBL Smart Txにも対応することで、より幅広いデバイスとの柔軟な接続性を実現しています。

また、本モデルではオンイヤータイプの「JBL Live 680NC」も同時発売いたします。基本仕様はオーバーイヤータイプである「JBL Live 780NC」を踏襲しつつ、よりコンパクトで持ち運びやすいデザインに仕上げました。

カラーバリエーションは、ブラック、シャンパン、ブルー、ホワイト※3の4色展開に加え、「JBL Live 780NC」にはブランドカラーを象徴するオレンジをラインナップ。また、「JBL Live 680NC」にはスタイリッシュなパープル※4をご用意しました。豊富なカラー展開により、どんなスタイルにもフィットする一台をお選びいただけます。

製品のポイント

●よりモダンでエレガントな高級感を追求したデザインに一新。

同時に高い耐久性と快適な装着感を実現

●ハイレゾ認証取得40 mm径ダイナミックドライバー搭載

●進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリング

“True Adaptive Noise Cancelling 2.0”搭載

●“Personi-Fi 3.0”や独自の空間オーディオによる自身に合わせた音質調整が可能

●ビームフォーミング2マイク搭載と独自のアルゴリズムによるクリアな通話品質“Perfect Call 2.0”

●最大再生時間約80時間のロングバッテリーと急速充電5分で4時間再生を実現 ※2

●Bluetooth 6.0 LEオーディオにも対応。

JBL Smart Tx（別売）を使用することでさまざまなデバイスとも接続可能

●直感的な操作が可能な物理ボタン搭載。独自アプリ「JBL Headphones」でカスタマイズも可能

●折りたたみ機構を採用。本体のカラーリングに合わせた持ち運び用ポーチ付属

●付属のUSB-C→AUXケーブルを使用すれば有線ヘッドホンとしても使用可能

製品外観

[JBL Live 780NC]

▲ブラック▲ブルー▲オレンジ▲シャンパン▲ホワイト ※ヨドバシカメラ限定

[JBL Live 680NC]

▲ブラック▲ブルー▲シャンパン▲パープル ※JBL公式サイト限定▲ホワイト ※ヨドバシカメラ限定

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/526_1_b940542acf7d2ea950f013724d40916b.jpg?v=202603190151 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 充電・再生時間は使用環境により異なります。

※3 ホワイトはヨドバシカメラ限定モデルです。

※4 パープルはJBL公式サイト限定モデルです。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61