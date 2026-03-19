eラーニング導入で「プロティアンAI基礎講座」を大幅リニューアル

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、過去5年間で約1,000名のビジネスパーソンが受講した「プロティアン基礎講座」の受講形態を大幅に刷新いたしました。

従来の「週末1日完結型（6時間）」から、「eラーニング＋オンラインワーク」のハイブリッド型へ移行し、時間や場所に縛られず、AIを活用した最新のキャリア開発を体験できる新体制での提供を開始します。

リニューアルの背景：学びの「時間的制約」を解消

詳細はこちら :https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/

AI時代の到来により、キャリアの再設計（リスキリング）の必要性が高まる一方、多忙な現役世代からは「週末のまとまった時間を確保するのが難しい」という声が寄せられていました。当協会は、この課題を解決するとともに、受講者がより深く自身のキャリア開発に向き合えるよう、受講形態と内容の大幅なアップデートを実施しました。

プロティアンAI基礎講座の全体像

新講座は、変化の時代を生き抜くための「生き方」と「行動変容」を体系的に習得する実践プログラムです。ビジネスパーソンや人材育成担当者、キャリア支援希望者を対象に、総学習時間（検定含む）約7時間の以下3ステップで構成されています。

Step1：eラーニング（8モジュール・210分／約3.5時間）

スマートフォンやPCから、自身のペースで基礎を固めます。プロティアン理論の基礎（OS）から、AI時代のキャリア戦略、キャリア資本の蓄積行動などを全8回で網羅します。

Step2：ライブ対話セッション（120分／2時間）

ケーススタディに基づく対話を通じて理解を深め、他者との判断軸の違いを可視化します。

Step3：オンライン検定（75分）

学習内容の定着度を客観的に測定します。検定に合格すると「プロティアン認定」として合格証およびデジタルバッジ（オープンバッジ）が発行されます。

ここが変わった！新形態「プロティアンAI基礎講座」の特長

【柔軟性】週末を潰さない「eラーニング」の導入

インプット学習（約3.5時間）をeラーニング化。スマートフォンやPCから、通勤時間や隙間時間を使って自分のペースで学習を進められます。

【即時性】「いつでも受講開始」が可能に

これまでの3ヶ月に1回の開催を待つ必要はありません。申し込み後、即座にeラーニングで学習を開始し、毎月2回（平日と休日に1回ずつ）開催されるオンライン受講（2時間）へ、都合の良いタイミングで合流するスタイルに進化しました。

【実践性】AI×診断で「自分専用」のキャリア開発に向き合う

リニューアルの目玉である「AI診断」により、理論を学ぶだけでなく、自身のキャリア資本を可視化。AIのフィードバックを受けながら、具体的なアクションプランを策定します

◆プロティアン基礎講座の進化（新旧比較）[表: https://prtimes.jp/data/corp/56057/table/323_1_995d1d20f4177be2fea2dd56d72ca70b.jpg?v=202603190151 ]

◆詳細・申し込みはこちら：https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/(https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/)

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean