Axla Inc.とNew York General Group, Inc.が共同でAI技術導入支援プラットフォーム「TECHFINDER」をリリース

Axla合同会社最先端AI技術で、あなたのR&D/新規事業開発を加速させる - TECHFINDERは、独自のAIによる高精度なPoBシミュレーションを提供するサービスです。各業界に革新をもたらすAI技術を探して、あなたのプロジェクトを加速させましょう。

AI駆動アクセラレーターのAxla合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：川原 ぴいすけ、以下「Axla Inc.」）と、AI研究開発企業のNew York General Group, Inc.（本社：米国デラウェア州、代表：村上 由宇、以下「NYGG」）は、2026年3月19日、AI技術導入支援プラットフォーム「TECHFINDER（テックファインダー）」（https://techfinder.wiki）を共同でリリースいたしました。

TECHFINDERは、R&D/新規事業部門向けに、AI技術の選定からROIシミュレーション、PoB（Proof of Business）計画書の作成、そして実装支援までをワンストップで提供するプラットフォームです。

目次

01┊TECHFINDER開発の背景：AI導入の「ラスト1マイル」問題

02┊TECHFINDERの特長と新機能

03┊両代表からのメッセージ

04┊今後の展開

05┊会社概要

本プレスリリースに関するお問い合わせ

01┊TECHFINDER開発の背景

AI導入の「ラスト1マイル」問題

2025年、グローバルエンタープライズAI市場は980億ドル規模に達し、2035年には5,580億ドル（CAGR 19%）への成長が予測されています。企業の77%がAIを導入・テスト中であり、AI投資額は2025年だけで370億ドル（前年比3.2倍）に急増しました。

しかし、その一方で深刻な課題が浮き彫りになっています

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159318/table/10_1_4d29ff00b1acf86f3b04795efd9dace7.jpg?v=202603190352 ]

出典：IDC/Lenovo, Gartner, S&P Global Market Intelligence, RAND Corporation（2024-2025）

これらの数字が示すのは、AIの技術的可能性と実際のビジネス価値の間に大きなギャップが存在するという事実です。TECHFINDERは、この「ラスト1マイル」問題を解決するために生まれました。

02┊TECHFINDERの特長と新機能

1. 技術カードによる直感的なAI技術探索

6カテゴリ合計18種類のAI技術カードを用意。各カードは「Categorical AI APIを活用すれば即実装できる」技術に限定しており、R&D/新規事業責任者が自社プロジェクトに活用できる技術を素早く発見できます。

2. ROIシミュレーション機能

各技術ページに搭載されたROIシミュレーターで、導入効果を即座に可視化。「実現したいこと」を入力するだけで、具体的な業務インパクトとROI見込みを算出します。

3. PoB計画書の販売

ROIシミュレーション結果をもとに、そのまま稟議に使えるレベルの高精度なPoB計画書を生成・販売。計画書はAxlaとNYGGの専門知見を集約したCategorical AIによって自動生成されます。

4. 実装支援への接続

計画書購入後、実際にPoBを実施したい企業には、NYGGがCategorical AIの実装方法やAPI連携をサポート。UIやBack-endが必要な場合はAxla Inc.が受託で請け負います。

03┊両代表からのメッセージ

Axla Inc. Founder & CEO, Peaske KawaharaAxla合同会社 代表 川原 ぴいすけ

「AI導入を検討する企業の多くが、『どの技術を選べばいいか分からない』『ROIを説明できない』『計画書が作れない』という壁にぶつかっています。TECHFINDERは、この3つの壁を一気に突破するためのプラットフォームです。NYGGの持つ世界最先端のAI技術と、Axla Inc.が培ってきた高度な再現性を実現するAI × 01(ゼロイチ)のノウハウを融合させることで、『今PoBが必須』という切迫したニーズを持つR&D/新規事業責任者の方々に、確実に価値を届けられると確信しています。」

"Many companies considering AI adoption face obstacles such as 'not knowing which technology to choose,' 'being unable to demonstrate ROI,' and 'being unable to create a project plan.' TECHFINDER is a platform designed to overcome all three of these obstacles at once. By combining NYGG’s world-leading AI technology with Axla Inc.’s expertise in AI × 01 (Zero-One)-which ensures high reproducibility-we are confident that we can deliver tangible value to R&D and new business leaders who face the urgent need to demonstrate proof of concept (PoC) immediately.”

New York General Group, Inc. Chairman & CEO, Yu MurakamiNew York General Group, Inc. Chairman & CEO 村上 由宇

「TECHFINDERの技術的な革新性は、当社が開発したCategorical AI（圏論AI）にあります。従来のAIが『パターン認識』に留まるのに対し、Categorical AIは数学の圏論を応用した構造的推論を実現します。これにより、PoB計画書の自動生成において、単なるテンプレート埋め込みではなく、企業固有の課題に対する構造的な解決策を提示できます。TECHFINDERは、この技術を誰もがアクセスできる形で提供する初めてのプラットフォームです。」

"The technical innovation behind TECHFINDER lies in the Categorical AI we have developed. While conventional AI is limited to 'pattern recognition,' Categorical AI enables structural reasoning by applying the mathematical theory of categories. This allows us to go beyond simply filling in templates when automatically generating PoB proposals, enabling us to present structural solutions tailored to each company’s specific challenges. TECHFINDER is the first platform to make this technology accessible to everyone."

04┊今後の展開

TECHFINDERは今後、以下の展開を予定しています：

- Product Huntへの正式掲載（2026年3月予定）- チャットUIによる対話型PoB相談機能の実装- 技術カードの拡充（2026年中に50技術へ拡大）- チャットUI上からのPoB計画書のオンライン販売開始

05┊会社概要

Axla合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mg5iPVq1FD4 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/159318/table/10_2_01a481ba328fa13901ac237a644f91ed.jpg?v=202603190352 ]New York General Group, Inc.[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159318/table/10_3_bfb0577fde9d0e62e53ee98f53275fee.jpg?v=202603190352 ]

本プレスリリースに関するお問い合わせ

本件に関する詳細や、開発の裏側にあるストーリーについて、代表およびプロジェクト担当者への個別取材を随時受け付けております。実際の製品デモや、現場の様子も撮影・公開可能です。

Axla合同会社 広報担当- E-mail: pr@axsc.me- ぴいチョク(代表直接連絡): https://m.me/peaske.kawaharaNew York General Group, Inc. 広報担当- お問い合わせ先：info@newyorkgeneralgroup.com

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