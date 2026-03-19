「全固体セル」搭載モバイルバッテリー「＆Cell」を初公開

Nyle４株式会社

Nyle4株式会社（本社：福岡県久留米市上津1丁目10番35号、代表取締役：冨田範彦）は、 2026年3月22日（日）に東京・二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room 1.2・エスカレーター前で開催される「ガジェット展示会2026 春 Supported by Ulanzi」にて、新しいモバイルバッテリーブランド 、 「＆Cell（アンドセル）」 を発表します。

同社は2025年11月、純チタン削り出しのスマートリング 「OraMemo Ring（オラメモリング）」 を応援購入サイトMakuakeにて先行販売し、支援総額1,200万円以上を達成しました。

今回の展示会では、セルメーカーが開発に17年を費やした次世代電池「全固体セル」 を搭載したモバイルバッテリーの第一弾モデルを初公開予定です。

■ 新モバイルバッテリーブランド「＆Cell（アンドセル）」とは

＆Cell（アンドセル） は、次世代バッテリー技術 「全固体セル」 を核にしたブランドです。

スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、日常生活で欠かせないモバイル機器が増え続ける中、モバイルバッテリーにはこれまで以上に

・安全性

・長寿命

・信頼性

が求められています。

＆Cellは、17年にわたり研究されてきた全固体セル技術をベースに設計された次世代モバイル電源として誕生しました。

■ スマートリング「OraMemo Ring」

Nyle4株式会社がリリースした 「OraMemo Ring（オラメモリング）」 は、純チタン削り出しのボディを採用したスマートリングです。

6基のLEDと2種類のセンサー、AIアルゴリズムによるデータ解析を組み合わせ、日常のコンディションを可視化するウェアラブルデバイスとして開発されました。

2025年11月には応援購入サービス Makuake にて先行販売を実施し、支援総額1,200万円以上を達成しました。

本製品は 2026年5月以降での一般販売開始予定です。

■ ガジェット展示会とは

「ガジェット展示会」は、今回で第8回目の開催となるガジェットイベントです。

未発売製品やスタートアップの最新デバイスなど、まだ世の中に広く流通していない最新ガジェットを

「見て・触れて・体験できる」展示イベントとして、ガジェットファンやメディア、インフルエンサーから注目されています。

今回の会場は 東京・二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room 1.2・エスカレーター前で、

Nyle4株式会社としては今回が初出展となります。

展示予定製品

・新モバイルバッテリーブランド ＆Cell

・スマートリング OraMemo Ring

イベント詳細

https://gadgetten.com/(https://gadgetten.com/)

■ Nyle4株式会社について

2025年8月に設立されたスタートアップ Nyle4株式会社 は、

“Next innovation for Your Lifestyle Evolution”

をビジョンに掲げ、日々の生活をより快適で楽しくするプロダクトの開発・発掘を行っています。

ウェアラブルデバイスや次世代電源など、テクノロジーとライフスタイルを融合した製品開発を推進しています。

■ 会社概要

会社名：Nyle4株式会社

所在地：〒830-0055 福岡県久留米市上津1丁目10番35号

代表者：代表取締役 冨田範彦

Mail：info@nyle4.com

Web：https://nyle4.com/(https://nyle4.com/)