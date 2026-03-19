レンズがウルトラを宿す。ウルトラマンコラボ・限定モデル APS-C用 広角MFレンズ「SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition-」新発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はSG-image（エスジーイメージ）の交換レンズ「SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition-」を2026年3月19日(木)に発売いたします。カラーはブラック、シルバーの2色展開です。



メーカー希望小売価格：\16,800(税込)

対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ

【SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition- 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-18mm-f63-60th-ultraman

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSDGHPH2

レンズがウルトラを宿す。その薄さ、まさにULTRA

製品概要

本製品は、ウルトラマンの世界観をレンズ本体からパッケージまで落とし込み、携帯性に振り切った“超薄型”設計で、日常を特撮の舞台に変える一本です。直径約60mm・厚さ約14mm・質量約78gの“ウルトラシン設計”。カメラに付けたままでもポケットに収まるサイズ感で、ボディキャップ感覚の軽快さを実現しました。光学系は 4群6枚（高屈折率レンズ2枚含む） を採用。コンパクトながらコントラストと立体感を活かした味わいのある描写を狙っています。最短撮影距離 0.2m の近接撮影にも対応し、街角スナップからテーブルフォトまで幅広く使えます。

主な特長

・ウルトラマンの世界観を凝縮した限定デザイン

レンズ本体からパッケージまで特別仕様。撮影機材としてだけでなく、所有・収集する楽しさも重視しました。

・ポケットサイズの「ウルトラシン」設計

厚さ約14mm・約78gの超薄型・軽量設計。日常の持ち歩きや旅行でも負担になりにくいサイズ感です。

・ウルトラマンコラボ・限定モデル

限定シリアルNo.入り

・レバー機構で直感的に操作

ピント操作やレンズキャップの開閉をレバー操作で行える設計。コンパクトさと操作性を両立します。

・最短0.2mの近接撮影

料理や小物など、背景も入れ込みながら印象的に切り取れる近接性能で表現の幅を広げます。

・コンパクトでも“味”のある描写

高屈折率レンズ2枚を含む光学設計により、コントラストと立体感を活かした描写を狙いました。

仕様

・対応撮像画面サイズ：APS-C

・カラー：ブラック、シルバー

・焦点距離：18mm（35mm判換算：約27mm)

MFT（35mm判換算:36mm）

・フォーカスモード：MF(マニュアルフォーカス)

・レンズ構成：4群6枚（高屈折率レンズ2枚含む）

・絞り範囲：F6.3固定

・最短撮影距離：0.2m

・フィルター径：37mm(レンズ部）/49mm（レンズフード部）

・サイズ（マウント部除く）：Φ60mm×14mm

・質量：約78ｇ

・付属品：リアキャップ、レンズフード

・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)

カラーバリエーション：ブラックカラーバリエーション：シルバー

【SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition- 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-18mm-f63-60th-ultraman

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSDGHPH2

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトについて（プロジェクト公式サイトより抜粋）

1966 年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。 この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト：https://60th.m-78.jp/

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



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