New York General Group, Inc.

AI研究開発企業のNew York General Group, Inc.（本社：米国デラウェア州、代表：村上 由宇、以下「NYGG」） と、AI駆動アクセラレーターのAxla合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：川原 ぴいすけ、以下「Axla Inc.」）は、2026年3月19日、AI技術導入支援プラットフォーム「TECHFINDER」（https://techfinder.wiki）を共同でリリースいたしました。

TECHFINDERは、R&D/新規事業部門向けに、AI技術の選定からROIシミュレーション、PoB（Proof of Business）計画書の作成、そして実装支援までをワンストップで提供するプラットフォームです。

01│TECHFINDER開発の背景：AI導入の「ラスト1マイル」問題

2025年、グローバルエンタープライズAI市場は980億ドル規模に達し、2035年には5,580億ドル（CAGR 19%）への成長が予測されています。企業の77%がAIを導入・テスト中であり、AI投資額は2025年だけで370億ドル（前年比3.2倍）に急増しました。

しかし、その一方で深刻な課題が浮き彫りになっています：

・AI PoCが本番環境に移行できない割合：88%（IDC/Lenovo調査）

・2025年末までに放棄されるGenAI PoC：30%以上（Gartner予測）

・AI施策を放棄した企業の割合（2025年）：42%（前年17%から急増）

・AIプロジェクト全体の失敗率：80%超（RAND Corporation）

出典：IDC/Lenovo, Gartner, S&P Global Market Intelligence, RAND Corporation（2024-2025）

これらの数字が示すのは、AIの技術的可能性と実際のビジネス価値の間に大きなギャップが存在するという事実です。多くの企業が「AIを導入したいが、ROIを説明できず稟議が通らない」「PoBの最小スコープが切れず計画書が作れない」「API連携やUI/Backendの道筋が見えずPoB止まり」といった課題を抱えています。

TECHFINDERは、この「ラスト1マイル」問題を解決するために生まれました。

02│TECHFINDERの特長と新機能

1. 技術カードによる直感的なAI技術探索

6カテゴリ合計18種類のAI技術カードを用意。各カードは「Categorical AI APIを活用すれば即実装できる」技術に限定しており、R&D/新規事業責任者が自社プロジェクトに活用できる技術を素早く発見できます。

2. 無料PoBシミュレーション機能

各技術ページに搭載されたPoBシミュレーターで、導入効果を即座に可視化。「このAIで実現したいこと」を入力するだけで、具体的な業務インパクトとROI見込みを算出します。

3. PoB計画書の販売

ROIシミュレーション結果をもとに、そのまま稟議に使えるレベルの高精度なPoB計画書を生成・販売。計画書はNYGGの専門知見を集約したCategorical AIによって自動生成されます。

4. 実装支援への接続

計画書購入後、実際にPoBを実施したい企業には、NYGGがCategorical AIの実装方法やAPI連携をサポート。UIやBack-endが必要な場合はAxla Inc.が受託で請け負います。探索からROI検証、計画書作成、実装支援まで一気通貫で提供する点が最大の差別化要素です。

03│両代表からのメッセージ

New York General Group, Inc. Chairman & CEO 村上 由宇

「TECHFINDERの技術的な革新性は、当社が開発したCategorical AI（圏論AI）にあります。従来のAIが『パターン認識』に留まるのに対し、Categorical AIは数学の圏論を応用した構造的推論を実現します。これにより、PoB計画書の自動生成において、単なるテンプレート埋め込みではなく、企業固有の課題に対する構造的な解決策を提示できます。TECHFINDERは、この技術を誰もがアクセスできる形で提供する初めてのプラットフォームです。」

Axla合同会社 代表 川原 ぴいすけ

「AI導入を新規事業に検討する企業の多くが、『どのAI技術を選べばいいか分からない』『ROIを説明できない』『計画書が作れない』という壁にぶつかっています。TECHFINDERは、この3つの壁を一気に突破するためのプラットフォームです。

New York General Group, Inc.の持つ世界最先端のAI技術と、Axla Inc.が培ってきた高度な再現性を実現するAI × 01(ゼロイチ)のノウハウを融合させることで、『今PoBが必須』という切迫したニーズを持つR&D/新規事業責任者の方々に、確実に価値を届けられると確信しています。」

04│今後の展開

TECHFINDERは今後、以下の展開を予定しています：

1. Product Huntへの正式掲載（2026年3月予定）

2. チャットUIによる対話型PoB相談機能の実装

3. 技術カードの拡充（2026年中に50技術へ拡大)

4. チャットUI上からのPoB計画書のオンライン販売開始

05│会社概要

New York General Group, Inc.

会社名：New York General Group, Inc.

代表者：Yu Murakami, Chairman of Board of Directors, President & CEO

本社所在地：1013 Centre Rd. Suite 403-A Wilmington DE U.S. 19805, New Castle

設立：2021年4月

資本金：15億5,000万円（2026年1月時点）

事業内容：AI研究開発、半導体、量子コンピューティング、バイオテクノロジー、投資銀行業務

届出：適格機関投資家（金融商品取引法第2条3項1号）

URL：https://www.newyorkgeneralgroup.com

Axla合同会社

会社名：Axla合同会社（Axla Inc.）

代表者：川原 ぴいすけ

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立：2023年1月24日

事業内容：

AXSC：個人向けAI駆動アクセラレータープログラム運営

AXSC Business：企業向けAI × 01(ゼロイチ) 新規事業開発研修運営

AXSC Studio：AI駆動開発専門スタジオ運営

axsc.me：AI × 01(ゼロイチ)LMS(Learning Management System)開発

URL：https://axsc.me

本プレスリリースに関するお問い合わせ

New York General Group, Inc. 広報担当

お問い合わせ先: info@newyorkgeneralgroup.com

Webサイト: https://www.newyorkgeneralgroup.com

Axla合同会社 広報担当

お問い合わせ先: pr@axsc.me