DJ-Optical NyctaLux 50mm f/1.0 ライカMマウント「ブラックアルマイト」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、DJ-Opticalの交換レンズ 「NyctaLux 50mm f/1.0」ブラックアルマイトを2026年3月19日(木)より販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：\ 172,000（税込）

DJ-Optical NyctaLux 50mm f/1.0 は、レンズ職人 鋳鏡師‐DJ が 30 年の経験を注いで設計した、新開発のライカMマウント対応・超大口径標準レンズ です。ギリシャ神話の夜の女神 Nyx と光を意味する Lux から名づけられ、「夜の光＝夜神」を撮るための一本として誕生しました。大口径レンズにありがちな「巨大さ」を避けつつ、画質とのバランスを突き詰めたサイズ感。マウントアダプターを使用し、ミラーレス各社ボディと組み合わせても、見た目・重心ともに良好なバランスで、「常にカバンに入れておけるf/1.0」を目指して設計されています。

高品位なブラックアルマイト仕上げ

レンズ鏡筒には、軍用メダルなどにも用いられる特殊な表面処理技法を採用。アルミニウム基材の表面処理工程には、銅成分を含む特別な下地処理を組み合わせており、深みと品格を備えた独自の質感を実現しています。この工程は、外観の美しさだけでなく、フォーカスリングの滑らかで上質な操作感にも大きく寄与し、手にした瞬間に特別な存在感を感じさせる仕上がりとなっています。

大口径F1.0が生む豊かなボケ表現

開放F1.0がもたらす、精緻なピント面と背景へと滑らかに移ろうボケが、被写体の質感や光、その場の空気感までも丁寧に描き出します。ボケの中に現れがちなオニオンリング（玉ねぎ断面状の輪紋）を抑えた、輪郭線が特徴的なバブルボケにより印象的な写真表現を生み出します。さらに、暗所撮影においても多くの光を取り込むことができ、被写体を鮮明に描写します。

NDフィルター付属

鏡筒と同じ表面処理を施したフルメタル仕様のNDフィルターを付属。ND8フィルターにより、晴天下でも開放撮影が可能です。シャッタースピードの上限に縛られず、日中でもf/1.0ならではの美しいボケを楽しめます。

職人こだわりの操作性

クリック機構を備えた絞りリングは、直感的で手応えのある絞り操作をサポート。ロックネジには特注のステンレス製パーツを採用し、耐久性の向上と鏡筒との一体感を両立しました。フォーカスリングは滑らかで繊細なトルク感に調整され、リングを回す感触ひとつまで、職人のこだわりが反映されています。

レンズ構成 / MTF図6群10枚（高屈折レンズ10枚）

仕様- 対応マウント：ライカM- カラー：ブラックアルマイト- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：50mm- レンズ構成：6群10枚（高屈折レンズ10枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F1.0-F16- 絞り羽根：11枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：62mm（レンズフードを装着することで、Φ67mmのフィルターを使用可能）- サイズ：約Φ65×70mm（マウント部除く）- 質量：約470g- 付属品：前後キャップ、レンズフード、レンズフードキャップ、NDフィルター（ND8）サンプルフォト

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株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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