消防士監修の安心設計！停電・防災対策に 太陽光で充電できるソーラーモバイルバッテリー発売！

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

LAMA Store（東京都）は、災害時の電源確保をサポートする消防士監修のソーラーモバイルバッテリーを発売しました。

太陽光充電に対応した大容量設計で、停電や災害時でもスマートフォンなどの電子機器を充電できる防災対応モデルです。

近年、日本では地震・台風・豪雨など自然災害が頻発しており、防災意識の高まりとともに家庭での防災備蓄の重要性が改めて注目されています。

特に災害時には、情報収集や家族との連絡手段としてスマートフォンの電源確保が重要な課題となっています。

本製品は、現場経験を持つ消防士の監修のもと開発された防災設計を採用し、停電時でも安心して使える電源として、防災備蓄アイテムとしての活用を提案します。

商品ページ：

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100642/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100642.html

発売を記念し、期間限定・数量限定で10％OFFの特別販売企画を実施しております。

災害時に重要となる「電源確保」

大規模災害が発生すると、停電や通信インフラの停止などにより、日常生活に大きな影響が生じます。

特に以下のような場面では、電源の確保が重要となります。

- 災害情報の収集- 家族との連絡手段の確保- 避難所でのスマートフォン利用- 夜間の照明確保

こうした課題を背景に、モバイル電源を防災グッズとして備える家庭が増えています。

本製品は、消防士の視点から「災害時に本当に役立つ機能」を重視して設計されています。

★消防士監修による防災設計

本製品は、災害現場を知る消防士の監修のもと、停電時や屋外避難でも使いやすい設計を取り入れました。

電源が確保できない状況でも太陽光で充電できるソーラーパネルを搭載し、緊急時の電力確保をサポートします。

また、30,000mAh大容量バッテリーによりスマートフォンを複数回充電することが可能で、長時間の停電時にも安心です。

商品の主な特長

１. 太陽光充電対応

ソーラーパネルを搭載しており、停電時でも太陽光を利用して充電が可能。

災害時の電源確保をサポートします。

２. 大容量バッテリー

30,000mAh大容量設計により、スマートフォンを複数回充電可能。

長時間の停電や避難生活にも対応します。

３. 複数デバイス同時充電

3つの内蔵ケーブルとワイヤレス充電に対応し、スマートフォンやタブレットなど複数の機器を同時に充電できます。

４. LEDライト搭載

停電時や夜間の避難時に役立つLEDライトを搭載。

非常時の照明としても使用できます。

５. 防水・防塵・耐衝撃設計

雨天の屋外や災害時の過酷な環境でも安心して使用できる防水・防塵・耐衝撃設計を採用。

アウトドアはもちろん、非常時の電源としても安心して持ち運べます。

６. PSE認証取得の安心安全設計

日本の電気用品安全法に準拠したPSE認証を取得。過充電・過放電・過電流などの保護機能を備え、停電時や災害時の非常用電源としても安心して使用できる安全設計です。

日常から防災まで活躍する電源

本製品は、防災用途だけでなく、

キャンプ

登山

旅行

日常の外出

など幅広いシーンで活躍します。

普段から使い慣れておくことで、災害時にも安心して使用できるフェーズフリー防災アイテムとして提案しています。

防災備蓄にも便利な付属品セット

専用USB（A to C）充電ケーブル、ストラップ、カラビナ、日本語取扱説明書を同梱。

カラビナでバッグやリュックに装着でき、避難時の持ち運びにも便利。防災備蓄としてもすぐに使用できる安心の付属内容です。

商品概要

ライブリーライフ株式会社について

- 製品名称：ソーラーモバイルバッテリー- 通常価格：\5,980円（税込み）- 特徴：消防士監修 / ソーラー充電 / 大容量 / LEDライト搭載- 用途：防災対策 / 停電対策 / アウトドア / 日常使用- 商品ページhttps://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100642/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100642.html- プロモーション情報:発売を記念し、 期間限定で10％OFF にて販売いたします。※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。