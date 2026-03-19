固定資産税「払いすぎ」世帯は推計260万件──AI縦覧シミュレーターを無料公開

株式会社Mycat

株式会社Mycatは、固定資産税の評価額が適正かどうかをAIで即時判定できる「AI縦覧シミュレーター」を資産税ナビ（https://shisanzei.xyz）にて無料公開しました。

総務省が公表する固定資産税の概要によれば、評価替えに関する審査申出や不服申立ては毎年一定数存在し、過大評価が認められて税額が減額されるケースも報告されています。一方で、多くの納税者は自分の評価額が適正かどうかを確認する手段を持たず、毎年4～6月に設けられる縦覧制度の利用率も低い状況です。

AI縦覧シミュレーターの主な特長は以下のとおりです。

- 所在地・面積・築年数などを入力するだけで、AIが近隣相場と比較し評価額の妥当性を判定- 「過大評価の可能性あり」と判定された場合、審査申出の具体的な手順をステップ形式で案内- 縦覧期間（4～6月）のスケジュールを自動通知するリマインダー機能を搭載- 土地・家屋それぞれの評価に対応

毎年届く固定資産税の納税通知書を「そのまま払っている」方に、まずは評価額の妥当性を確認する第一歩として活用いただけます。

▼ 本件の詳細

https://shisanzei.xyz/news/juran-simulator-260man

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp