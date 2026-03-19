NTT西日本グループのテルウェル西日本とSrushが、九州を起点に「AI・データ活用ソリューション」のディストリビューションパートナー契約を締結

株式会社Srush

株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、テルウェル西日本株式会社（大阪府大阪市天王寺区、代表取締役社長：山田 邦裕）とパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。両社 の強みを掛け合わせ、九州エリアに一次産業、地域インフラ企業、自治体・地銀・地域企業でのデータ利活用を推進し、データドリブンジャパンの実現に向けて企業のデータ活用を力強く支援してまいります。

■パートナー締結の背景

NTT西日本グループの一員であるテルウェル西日本は、九州をはじめとした西日本エリアの企業・自治体に対し、通信インフラやSIにとどまらない「データ活用・AI活用の伴走パートナー」としての役割強化を進めています。同社が重視しているのは、ダッシュボード導入そのものではなく、営業・企画・情報システム・経営層といった多様な関係者が、それぞれの立場から必要なデータへ迅速にアクセスし、意思決定を前に進められるデータ活用環境を整備することです。

九州には、JAをはじめとする一次産業、地域インフラ企業、自治体・地銀・地域企業など、地域の生活と産業を支える多様な組織が集積しています。これらの組織がデータを活用して変革を推進することは、各組織の生産性向上に加え、地域経済全体の競争力向上にもつながります。一方で現場では、部門・システムごとのデータ分断、既存BIツールの導入・運用コストや操作難度、人材不足による分析業務の属人化などが障壁となり、データ活用が「必要性は高いものの進展しにくい課題」として残りやすい状況が続いています。

テルウェル西日本は、NTT西日本との共同セミナーやLinkspark経由の対話を通じて、こうした課題が製造業・小売業・一次産業・自治体など幅広い業種に共通することを再確認しました。Excelや帳票への依存、紙文化の継続、データ人材不足といった構造的要因が重なり、「必要性は理解しているが、着手方法が分からない」という声が多く聞かれます。こうした背景を踏まえ、同社が志向するのは、通信・SIの延長としてのIT導入ではなく、現場が日常業務の中でデータとAIを継続的に活用できる環境の構築です。

この実現を可能とするソリューションとして選ばれたのが、Srushの「データ統一クラウド」と「Srush AI」です。オールインワンのデータ基盤と、対話型AIを組み合わせて提供できるため、現場ユーザーでも扱いやすい操作性とデータ活用に必要な全ての機能を網羅しています。売上・顧客・在庫・設備・営農・金融などのデータを統合し、現場担当者が自然言語で問質問するだけで、分析・可視化・レポート作成まで迅速に行える。これらの環境を提供することが、協業テーマの中核にあります。 さらに自治体・JA・地域企業など、テルウェル西日本が重点的に支援したい領域での活用ケースが蓄積されつつある点も評価されました。NTT西日本が持つ顧客接点、Linksparkのデータ活用支援の知見、テルウェル西日本の地域密着の営業・運用力に、Srushのプロダクトとデータ活用ノウハウが加わることで、九州の現場で定着・運用されるAI・データ活用モデルを提供できると判断し、今回のディストリビューションパートナー契約の締結に至りました。

■テルウェル西日本株式会社のコメント

テルウェル西日本株式会社（NTT西日本グループ）は、Srush株式会社が提供するオールインワンデータ分析Iソリューション「データ統一クラウド（Srush AI）」の販売代理店契約を締結いたしました。Srush AIは、文章生成、情報整理、営業支援、ナレッジ活用など、幅広い業務領域における効率化を実現するAIプラットフォームであり、企業の生産性向上やDX推進を強力にサポートするサービスとして注目されています。

当社はNTT西日本と連携し、これまで培ってきた地域密着型の営業体制と、NTT西日本グループの技術力・ネットワーク・信頼を組み合わせることで、西日本エリアにおけるAI活用の普及と導入支援をさらに加速してまいります。Srush AIの導入を通じて、お客さまの業務自動化、情報資産の最大活用、働き方改革の実現に貢献し、中小企業から大企業まで幅広いお客さまのニーズに対応可能なソリューション提供体制を構築します。

今回の代理店契約を契機として、テルウェル西日本は生成AI分野におけるソリューションラインアップを拡充し、地域企業の競争力強化に寄与していくとともに、NTT西日本との協業を一層深化させ、地域社会のデジタル化推進と持続的な成長に貢献してまいります。

テルウェル西日本株式会社 九州支店 営業部 営業部長 田代勲氏

このたび、Srush AIを取り扱う機会をいただいたことを大変光栄に感じております。生成AIは、企業活動における生産性向上や業務変革を強力に後押しする技術であり、特に中堅・中小企業においてもその導入メリットが急速に高まっています。NTT西日本との連携のもと、テルウェル西日本がこれまで培ってきた地域密着型の営業力とサポート体制を活かし、お客様の課題に寄り添った最適なAI活用をご提案してまいります。Srush AIの提供を通じて、より多くの企業のデジタル化と成長に貢献できるよう、引き続き価値あるサービスをお届けしていきます。

■株式会社Srushのコメント

取締役 データ分析支援カンパニー CEO 山崎将良

このたび、NTT西日本グループのテルウェル西日本株式会社様とディストリビューションパートナー契約を締結できましたことを、大変嬉しく思います。

本提携により、九州エリアを起点として、テルウェル西日本様が長年培われてきた地域密着型の営業力と、NTT西日本グループの強固なネットワークを活かし、オールインワンデータ分析基盤「データ統一クラウド（Srush AI）」の提供を進めてまいります。九州での取り組みを通じて、地域企業のデータ活用と生成AI導入の成功事例を創出し、その成果をもとに西日本の他地域へと展開を広げていくことを目指します。

「データ統一クラウド」は、企業内に散在するデータを統合し、誰もが自然言語でデータ活用できる環境を実現するプラットフォームです。本パートナーシップを通じて、企業の生産性向上や業務変革を支援し、日本企業のデータドリブン経営の実現に貢献してまいります。

■テルウェル西日本株式会社 概要

会社名 ：テルウェル西日本株式会社

代表者 ：山田 邦裕

設立 ：平成13年4月2日

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区清水谷町2番37号

URL ：https://www.telwel-west.co.jp/

■株式会社Srush

Srushは「データを誰にとっても身近なものにする」を掲げ、Srush AIを軸に、ノーコ ードでデータを統合・可視化できる「データ統一クラウド」、データ活用を支援する 「データ活用伴走サポート」、データを自在に操る人材を排出する「データ人材育成プログラム」の３つを展開しています。2025年4月には福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://srush.biz/