診察から最短1時間で薬が届く医療体験を北海道へクラウドドクター、札幌市内5区へ処方薬スピード配送エリアを拡大

株式会社クラウドドクター

オンライン診療プラットフォーム「クラウドドクター」を運営する株式会社クラウドドクター（本社：大阪府大阪市、代表取締役／医師：赤松敬之）は、北海道に調剤薬局を展開する株式会社オンライン薬局（以下、オンライン薬局）が同プラットフォームへ参画しサービス連携を開始することにより、2026年3月11日より処方薬を診察後最短1時間で自宅へ届けるUber型スピード配送サービスを北海道エリアにて大幅に拡大いたします 。

オンライン診療は、通院の負担を軽減し、医療へのアクセスを広げる有効な手段として広がりつつある一方で、薬の到着が翌日以降になるタイムラグが依然として大きな課題となっています。

北海道エリア、特に冬期の札幌市内においては、積雪や悪天候により外出そのものが大きな負担となります。高熱時や小さなお子様がいる家庭にとって、診察や薬の受け取りのために悪天候の中を移動することは、症状の悪化を招くリスクもありました。

「病院に行くこと」ではなく「早く治ること」を医療の本質と捉えるクラウドドクターは、この課題を解決すべく、自宅にいながら診察から最短時間での治療開始を可能にする環境を整備しました。

【サービス概要と配送可能エリア】

本サービスは、クラウドドクターでの診察後、オンライン薬局発寒店との連携により、指定の場所へ処方薬をスピーディーにお届けする仕組みです。

・開始日：2026年3月11日

・配送受付時間：下記オンライン服薬指導の受付時間に準ずる

平日：9:30～20:30

土日祝：9:30～18:00

・配送可能エリア：北海道 札幌市下記エリア

中央区、西区、手稲区、北区の一部、東区の一部

※配送元は、オンライン薬局発寒店から発送されます。

※受付時間によっては当日の服薬指導および処方薬の発送が行えない場合がございます。

※交通・天候等により配送エリア・時間は変動する場合がございます。

【ご利用の流れ】

ブラウザ上の案内に従うだけで、診察から受取りまでをシームレスに完了できます。

【クラウドドクターとは】

- 診察・服薬指導受付：クラウドドクターでオンライン診療を受診- 通知：薬局からSMSで通知- 服薬指導・決済：薬剤師によるオンライン指導後、そのまま決済。- 受取り：最短1時間で、ご自宅や希望の場所にて薬を受取ります。

「不調を感じたら、すぐに医師の診察」を日常に--。



クラウドドクターは「待たない・予約しない・最短3分でつながるオンライン診療」というコンセプトのもと、スマートフォンひとつで最短3分、24時間365日、医師に相談・診療・薬の受け取りができるオンライン診療プラットフォームです。



通院の負担を軽減し、自宅や職場からでも専門医の診察が受けられる仕組みにより、医療へのアクセスをもっと日常的なものに変えていきます。



私たちは、「病院に行く前にまずはオンライン診療」と言える未来を目指し、困った時に誰もが迷わず、即時最適な医療と繋がることができる社会の実現に取り組んでいます。

【会社概要】

株式会社クラウドドクター

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-1-22 野村不動産西梅田ビル12階

設立：2024年5月31日

代表者：代表取締役 赤松敬之

事業：オンライン診療プラットフォームの開発・運営

URL：https://cloud-dr.jp/

【株式会社オンライン薬局について】

■会社概要

会社名：株式会社オンライン薬局

所在地：札幌市豊平区西岡3条6丁目8-6

設立：2017年10月20日

代表者：大橋 陽介（代表取締役）

事業：

(1) 調剤薬局および薬局の経営

(2) 医薬品の製造および販売

(3) 医薬部外品、毒物・劇物、工業薬品、農薬、医療機器、食品、日用品雑貨、化粧品等の販売

(4) 前各号に附帯関連する一切の事業

URL：https://www.online-ph.jp/