XREAL Neoの発売時期見直しに関するお詫びとお知らせ

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、先般発売延期をご案内いたしました「XREAL Neo」につきまして、発売を一時的に見合わせることといたしましたので、お知らせいたします。

当初、2026年3月下旬の発売をご案内しておりましたが、最終検証および品質確認に想定以上の時間を要しております。そして、お客様に安心してご使用いただける製品をお届けすることを最優先とし、現段階では発売時期を明確にお伝えできないとの判断に至りました。

本製品の発売を心待ちにしてくださっているお客様、ならびに販売店様、関係者の皆様には、度重なるご案内変更となりましたこと、また多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

より良い製品をお届けできるよう、社員一同全力を尽くしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【対象製品】

XREAL Neo

【本件に関するサポート窓口】

メール ：jpas@xreal.com

営業時間：平日 10:00～18:00（祝日・年末年始除く）

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan