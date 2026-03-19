役員人事に関するお知らせ

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、2月27日の定時株主総会および取締役会において、下記のとおり役員人事について決議しましたのでお知らせします。

役員人事

新任役員の略歴と就任にあたってのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2508/table/110_1_3c4db3c086f6798bd068c8f9257e97fa.jpg?v=202603190352 ]

吉田 周（よしだ しゅう）常務取締役 兼 iTOC事業部管掌

メガバンクでの大企業法人担当を経て、2009年に企画・セールス担当としてエーピーコミュニケーションズに入社。業務推進や表彰制度の創設、子会社であるAPアシストの担当を経た後、元請体制を構築し、新規顧客の獲得により同事業の収益化を実現。

2013年に事業本部長としてプライムSIerを顧客とするサービスの確立と体制構築を推進し、2018年に取締役に就任。コーポレート部門管掌を経た後、2021年には収益の多角化と基盤強化のためiTOC事業部管掌取締役に就任し、現在までネットワーク領域の自動化事業やゼロトラスト事業を中心として顧客への本質的価値の拡大を推進している。2026年に常務取締役に就任。

就任にあたってのコメント

このたび、常務取締役に就任いたしました。

今回の拝命は、社内外の多くのパートナーや仲間に恵まれ、共に「協奏」することで大きな成果を生み出すことができた結果であり、まずは関わってくださったすべてのステークホルダーの皆様に心より感謝申し上げます。

新たな役割を担うにあたり、その責任の重さに「精神一到」の想いで身を引き締める一方、私自身の原動力である「ワクワクする心」を大切に、真摯に仕事に対峙してまいる所存です。

これまで以上に、お客様に対して本質的な価値を提供し続け、その結果としてエーピーコミュニケーションズの持続的な成長、ひいては社会への貢献に全力を尽くしてまいります。 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

上林 太洋（かみばやし たかひろ）取締役CSO 兼 ACS事業部長 兼 AI CoEリーダー

電気通信大学を中退後、2002年にエーピーコミュニケーションズへ入社し、エンジニアからキャリアを開始。エンジニアリング部門の責任者、新規SI事業の立ち上げのほか、教育、採用、広報、請負開発のPMOなどにも携わる。2018年に戦略企画としてアジャイル中期経営計画を立案し、中期経営計画の立案責任者として2019年に取締役へ就任。取締役として事業を指揮しながら、技術・顧客両面でポートフォリオをシフト、社内向けプロダクトを推進。2020年からはACS事業部長として顧客のPlatform EngineeringやAI駆動開発などの技術を推進する新規事業の立ち上げ。自らもコンサルタントとして案件に参画するほか、コミュニティと連携しPlatform Engineeringの啓蒙活動も推進している。2026年に取締役CSOに就任。

就任にあたってのコメント

この度、CSO（Chief Strategy Officer）に就任いたしました。

生成AIの台頭によりエンジニアの役割が激変する今、SIerの支援モデルも大きな転換期を迎えています。組織構造や育成方法論を再定義し、時代に即した形へと進化させる必要があります。我々の武器であるエンジニア集団としての真摯さと学ぶ姿勢にAIを高度に融合させ、この大きな変化の波を乗り越える「新たな価値創出の形」へと昇華させて参ります。それこそが、弊社が挑戦し続けてきた「NeoSIer」をより確固たるアイデンティティへと進化させる道だと確信しています。

お客様や仲間の声を尊重し、組織と自身のアンラーニングを加速させることで、APCの新たな未来を切り拓いてまいります。今後とも、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/



【商標名称等に関する表示】

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer 、NEEDLEWORK および、PlaTT は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。