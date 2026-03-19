20万人YouTuberが手がける、1日1分ダイエットアプリ「Dekitore」 が大幅リニューアル！3月20日よりストア配信開始！

株式会社できトレ

2026年3月20日「Dekitore」は、“1日1分ダイエット”をコンセプトに、大幅にリニューアルいたします。

今回のアップデートでは、

- 目的に合わせて選べるトレーニングコースの拡充- 健康やダイエットに関する正しい知識を学べる「まなび」コンテンツの追加- アプリデザインの大幅刷新- 公式キャラクター「なも」の登場

など、ユーザーがより楽しく、より続けやすくなる機能を追加しました。

■ できトレとは？

「できトレ」は、運動習慣のない超初心者から、日々トレーニングに励む上級者まで、誰でも1日1分から、ゲーム感覚で楽しく続けられる自宅トレーニングアプリです。

トレーナーは、登録者数20万人超の人気YouTuber「のりfitness」。

科学的根拠に基づいた安全なメニューを、動画と音声ガイド付きで提供しています。

■ リニューアルのポイントを4つご紹介！

１. ニーズに合わせて選べるトレーニングコースを大幅拡充

ユーザーのレベルや目的に合わせて選べるトレーニングコースを大幅に追加しました。

- 脂肪燃焼コース- 部位別トレーニングコース- 初心者向けトレーニングコース- ストレッチ・健康改善向けコース- マタニティ向けコース

など、他多数

さまざまな目的に対応した全19コースから、自分に合ったトレーニングを選択できます。

２. 健康やダイエットを学べる「まなび」コンテンツ

運動の効果を高めるためには、食事や健康知識も重要です。

新しく追加された「まなび」コンテンツでは、

- ダイエット- トレーニング- 食事- 健康

などのテーマについて、初心者でも分かりやすく学べる記事を提供します。

３. アプリデザインを大幅リニューアル

ユーザーがより快適にトレーニングできるよう、アプリデザインを全面的に刷新しました。

直感的に操作できるUIへ改善し、トレーニングをよりスムーズに進められるようになっています。

４. Dekitore公式キャラクター「なも」登場

今回のリニューアルでは、Dekitoreの公式キャラクターであるナマケモノの「なも」が登場しました。

なもは、ユーザーのトレーニングを応援するキャラクターとしてアプリ内のさまざまな場面に登場し、トレーニングの継続をサポートします。

■1日1分でも「運動を続けられる人」を増やしていく

「痩せたい」と思っても、忙しさや運動のハードルの高さから、なかなか続かない--。

そんな悩みを解決するために、「Dekitore」は生まれました。

1日1分からでも始められるトレーニングを、ゲーム感覚で楽しく継続できる。

“やってみたら、できた”という小さな成功体験を積み重ねることで、無理なくダイエット習慣を作っていきます。

これまで「ジムに通わないと痩せられない」と思われてきたダイエットの常識に対して、私たちは“家トレで続くダイエット”という新しい選択肢を届けていきます。

私たちの目標は、運動が苦手な方でも無理なく理想の体を手に入れ、「大切な人と1秒でも長く幸せな時間を過ごせる社会」を実現することです。

そのために、「どのアプリよりも継続しやすい仕組み」を追求し、「家トレダイエットアプリ」として圧倒的な認知度を獲得することを目指していきます。

■ ダウンロードリンク

◆ AppStore : https://apps.apple.com/app/apple-store/id6738674329

◆ GooglePlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dekitore.dekitore