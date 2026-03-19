20万人YouTuberが手がける、1日1分ダイエットアプリ「Dekitore」 が大幅リニューアル！3月20日よりストア配信開始！
2026年3月20日「Dekitore」は、“1日1分ダイエット”をコンセプトに、大幅にリニューアルいたします。
今回のアップデートでは、
- 目的に合わせて選べるトレーニングコースの拡充
- 健康やダイエットに関する正しい知識を学べる「まなび」コンテンツの追加
- アプリデザインの大幅刷新
- 公式キャラクター「なも」の登場
など、ユーザーがより楽しく、より続けやすくなる機能を追加しました。
■ できトレとは？
「できトレ」は、運動習慣のない超初心者から、日々トレーニングに励む上級者まで、誰でも1日1分から、ゲーム感覚で楽しく続けられる自宅トレーニングアプリです。
トレーナーは、登録者数20万人超の人気YouTuber「のりfitness」。
科学的根拠に基づいた安全なメニューを、動画と音声ガイド付きで提供しています。
■ リニューアルのポイントを4つご紹介！
１. ニーズに合わせて選べるトレーニングコースを大幅拡充
ユーザーのレベルや目的に合わせて選べるトレーニングコースを大幅に追加しました。
- 脂肪燃焼コース
- 部位別トレーニングコース
- 初心者向けトレーニングコース
- ストレッチ・健康改善向けコース
- マタニティ向けコース
など、他多数
さまざまな目的に対応した全19コースから、自分に合ったトレーニングを選択できます。
２. 健康やダイエットを学べる「まなび」コンテンツ
運動の効果を高めるためには、食事や健康知識も重要です。
新しく追加された「まなび」コンテンツでは、
- ダイエット
- トレーニング
- 食事
- 健康
などのテーマについて、初心者でも分かりやすく学べる記事を提供します。
３. アプリデザインを大幅リニューアル
ユーザーがより快適にトレーニングできるよう、アプリデザインを全面的に刷新しました。
直感的に操作できるUIへ改善し、トレーニングをよりスムーズに進められるようになっています。
４. Dekitore公式キャラクター「なも」登場
今回のリニューアルでは、Dekitoreの公式キャラクターであるナマケモノの「なも」が登場しました。
なもは、ユーザーのトレーニングを応援するキャラクターとしてアプリ内のさまざまな場面に登場し、トレーニングの継続をサポートします。
■1日1分でも「運動を続けられる人」を増やしていく
「痩せたい」と思っても、忙しさや運動のハードルの高さから、なかなか続かない--。
そんな悩みを解決するために、「Dekitore」は生まれました。
1日1分からでも始められるトレーニングを、ゲーム感覚で楽しく継続できる。
“やってみたら、できた”という小さな成功体験を積み重ねることで、無理なくダイエット習慣を作っていきます。
これまで「ジムに通わないと痩せられない」と思われてきたダイエットの常識に対して、私たちは“家トレで続くダイエット”という新しい選択肢を届けていきます。
私たちの目標は、運動が苦手な方でも無理なく理想の体を手に入れ、「大切な人と1秒でも長く幸せな時間を過ごせる社会」を実現することです。
そのために、「どのアプリよりも継続しやすい仕組み」を追求し、「家トレダイエットアプリ」として圧倒的な認知度を獲得することを目指していきます。
■ ダウンロードリンク
◆ AppStore : https://apps.apple.com/app/apple-store/id6738674329
◆ GooglePlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dekitore.dekitore