【MYTREX】北海道初。7種のMYTREX製品を体感できるコンセプトルームが、天然温泉「Premier Hotel-CABIN-帯広」に期間限定で登場

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、天然温泉「Premier Hotel-CABIN-帯広」に、MYTREXの製品を体感できる「MYTREXコンセプトルーム」を期間限定で設置しました。

本コンセプトルームでは、MYTREXの美容健康機器7種を客室内に設置。宿泊中に自由にお試しいただくことで、日々の疲れを癒しながら肌や身体のコンディションを整えるひとときをお届けします。天然温泉とともに、健康と美容を同時にサポートする新しいホテルステイをお楽しみいただけます。

■天然温泉「Premier Hotel-CABIN-帯広」ご担当者コメント

天然温泉「Premier Hotel-CABIN-帯広」は地域柄、定宿としてご利用いただくお客様が多くいらっしゃいます。当館は2026年6月に開業10周年を迎えることから、日頃ご利用いただいているお客様にも、これまでとは少し違う新しい滞在体験をお届けしたいと考えておりました。その取り組みの一環として、MYTREXの美容健康機器を客室で体感できるコンセプトルームを導入いたしました。北海道では初の取組みとなります。

出張でご利用されるお客様にも気軽にお試しいただけるよう、スキンケアやボディケアなど客室内で手軽に使える製品を中心にラインナップしました。MYTREX製品を通して、日々の疲れを癒すひとときをお過ごしいただければ幸いです。

■天然温泉「Premier Hotel-CABIN-帯広」

〒080-0011 北海道帯広市西1条南11丁目

TEL 0155-66-4205

ホテル公式サイト：https://cabin.kenhotels.com/obihiro/

■「MYTREX コンセプトルーム」設置製品

MiRAY ONE

エイジングケア*¹に必要な5つの機能で､肌へ総合的にアプローチするオールインワン光美顔器。フォト美容による「透明ハリ感*²」､EMSによる「リフトケア*³」､イオン導入導出による「うるおい」を叶えます｡

*¹：年齢に応じたケアのこと *²：汚れ除去による肌の見え方

*³：機器を上に向かって動かすこと

PROVE

独自テクノロジーによる2種類の異なる電気が､「皮膚」と「筋肉」をダブルで刺激するトータルリフト美顔器。３種のアタッチメントで､頭・顔・体のケアをこれ1台で効果的にサポートします。

HEAD SPA DEEP X

人気のヘッドスパシリーズに「イオン導入・導出」機能を搭載した新モデル。EMS、赤色LED、揉み機能とあわせて、より質の高い頭皮ケアを実現しました。

MEDI NECK

人間工学に基づき設計されたEMS電動ネックストレッチャー。“温熱×EMS×牽引”の3つのアプローチで、硬くなった首の緊張をほぐし、筋肉を緩め、首のアーチを整えます。

HIHO FINE BUBBLE+ｅ

洗う概念を変える「肌育」マイクロカレントシャワーヘッド。美顔器にも搭載される微弱電流が内側から美しさをサポートし、ナノバブルと塩素除去機能で外側からも美しさを叶えます。

REBIVE2

速さだけでなく深さ（ストローク）も調整ができる手圧変動マッサージガン。首や肩の浅い筋肉から太ももやふくらはぎの深い筋肉まで､的確な刺激で様々なコリや痛みを緩和します。

iRhythm

16個の突起が目元を刺激するアイマスク。顔の起伏に自然に添うよう設計し、肌に触れる部分には医療機器でも使われるシリコンを採用。人の指先のように繊細に、ランダムかつリズミカルに刺激します。

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/