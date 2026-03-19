曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザインのミドルタワー型PCケース、Thermaltake社製「Vision 330 CR ARGB」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のミドルタワー型PCケース「Vision 330 CR ARGB」シリーズを発表いたします。

「Vision 330 CR ARGB」シリーズは、フロントから左サイドにかけて曲面強化ガラスパネルを採用し、つなぎ目のないシームレスな内部ビューを楽しめるピラーレスタイプのPCケースです。背面コネクタのマザーボードに対応し、マザーボード裏の空間を広く備えたデュアルチャンバー仕様のため、余計なものを見せずに美しいルックスを演出することができます。

右サイドとボトムにリバース仕様の「Infinity ARGB リバースPWMファン」を5基、リアに「Infinity ARGB PWMファン」を1基標準搭載しています。マザーボードのRGBコントロール機能に対応しており、手軽にライティング効果のカスタマイズが可能です。

曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザイン

フロントから左サイドにかけて曲面強化ガラスパネルを備えたピラーレスデザインを採用。つなぎ目のないシームレスなパネルにより、美しいパノラマビューを実現しています。また、ヒンジにより扉のように開くため、内部へも簡単にアクセスできます。

配線しやすいデュアルチャンバー構造

マザーボードベースの裏に広いスペースを確保し、コンポーネントやケーブルを隠せるデュアルチャンバー構造です。見た目が美しいだけでなく、エアフローを妨げるものが減り、冷却も効率よく行えます。また、背面コネクタ設計のMSI、GIGABYTE、ASUS社製マザーボードに対応し、ケーブルを極限まで隠した魅せるPCを組み上げることができます。

アドレサブルRGBファンを6基標準搭載

右サイドとボトムにリバース仕様の「Infinity ARGB リバースPWMファン」を5基、リアに「Infinity ARGB PWMファン」を1基標準搭載しており、出荷状態の構成でも鮮やかなアドレサブルRGB LEDによるドレスアップを楽しめます。ライティングはASUS、ASRock、GIGABYTE、MSI社製の対応マザーボードからコントロールでき、鮮やかなドレスアップを楽しめます。

※ マザーボード上に、5V RGBピンヘッダを搭載している必要があります。詳細は各マザーボードの仕様をご確認ください。

優れた冷却性能と拡張性を実現

最大360mmサイズの水冷ラジエーターを取り付けできるほか、最大9基のケースファンを搭載可能となっており、豊富な冷却オプションに対応。420mmの拡張カード搭載スペースを確保しており、優れた拡張性を実現しています。

製品概要

メーカー： Thermaltake

製品名：Vision 330 CR ARGB Black

カラー：ブラック

型番：CA-11V-00M1WN-00

JANコード：4711658549440

アスクコード：CS9705

予想市場価格：12,980円前後（税込）

発売時期：2026年 3月27日

製品名：Vision 330 CR ARGB Snow

カラー：ホワイト

型番：CA-11V-00M6WN-00

JANコード：4711658549457

アスクコード：CS9706

予想市場価格：13,480円前後（税込）

発売時期：2026年 3月27日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/vision-330-cr-argb.html



Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2026」PCケース部門において、最優秀賞を8年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

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