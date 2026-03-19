未来感あふれるサイボーグ風デザインのゲーミングチェア、ROGより遮音パネルを備えたROG Destrier Ergoおよび、ROG Destrier Core シリーズを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、未来感あふれるサイボーグ風デザインを採用、多彩な調整機能で理想的な姿勢をサポートし、モバイルゲーム向けのアームサポートモードを備えたゲーミングチェア「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」および「ROG Destrier Core Gaming Chair」を発表しました。「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」はさらにより高い没入感を得られる遮音パネルを備えています。2026年3月27日（金）より販売開始します。

ROG Destrier Ergo Gaming Chair

【製品特徴】

製品概要

ROG Destrier Core Gaming Chair

【製品特徴】

ROG Destrier Core Gaming Chair BK (左) ROG Destrier Ergo Gaming Chair BK (右)- サイボーグに着想を得たデザイン：サイバネティックな外骨格のデザインを取り入れ、どのゲーミング環境にも未来的な雰囲気をもたらします。- パーフェクトなフィット感：調整可能なヘッドレスト、ランバーサポート、アームレストなど体のあらゆる部分に理想的にフィットする機能を多数備え快適なゲームプレイが可能です。- モバイルゲーミングにも最適：モバイルゲーム専用の特別モードでは、アームレストを最大14cmまで上げて腕を理想的な高さに調整でき、360°回転により細かな調整も自在で快適さを追求できます。- ノイズを抑えより深い没入感：取り外し可能な遮音パネルが側面の雑音を遮断し、より集中してゲームに没頭できる環境を作ります。- 製品詳細：https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/gear/rog-destrier-ergo-gaming-chair-model/(https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/gear/rog-destrier-ergo-gaming-chair-model/?utm_source=pr&utm_medium=link)ROG Destrier Core Gaming Chair WH (左)、ROG Destrier Core Gaming Chair BK (右)- サイボーグに着想を得たデザイン：サイバネティックな外骨格のデザインを取り入れ、どのゲーミング環境にも未来的な雰囲気をもたらします。- パーフェクトなフィット感：調整可能なヘッドレスト、ランバーサポート、アームレストなど体のあらゆる部分に理想的にフィットする機能を多数備え快適なゲームプレイが可能です。- モバイルゲーミングにも最適：モバイルゲーム専用の特別モードでは、アームレストを最大14cmまで上げて腕を理想的な高さに調整でき、360°回転により細かな調整も自在で快適さを追求できます。- 耐久性の高い素材：耐久性に優れたナイロンフレーム、静音性の高い75mmキャスター、クラシックブラックの通気性メッシュクレードル、柔らかなPUフォームパッドを採用。

製品概要

- 製品詳細：https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/gear/rog-destrier-core/(https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/gear/rog-destrier-core/?utm_source=pr&utm_medium=link)Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan