【新商品】福井県立恐竜博物館 × Hacoa コラボ第2弾！「フクイラプトル」の骨格を刻印した、大人のための木製ビジネスアイテム4種を3月19日より発売

株式会社 Hacoa

木製デザイン雑貨ブランド「Hacoa（ハコア）」を展開する株式会社Hacoa(本社：福井県鯖江市、代表取締役：市橋人士)は、福井県立恐竜博物館（福井県勝山市）とのコラボレーション第2弾として、同館監修の「フクイラプトル」骨格図を刻印した新ラインナップ4アイテムを、2026年3月19日（木）より発売いたします。

また、翌3月20日（金・祝）からは福井県立恐竜博物館ミュージアムショップでの販売を開始いたします。

[公式サイト]（ https://www.hacoa.net/view/page/fukui-pref-dinosaur-museum ）

■ コンセプト：福井から世界へ届ける「本物のロマン」

福井県で発見された肉食恐竜「フクイラプトル」の骨格をレーザー刻印スマートフォンスタンドメガネケースICカードケース名刺ケース

世界三大恐竜博物館の一つである「福井県立恐竜博物館」と、越前漆器の地で木製品の可能性を追求し続ける「Hacoa」。

「自然が生んだ奇跡（恐竜）」と「自然の恵み（木）」という共通項を持つ両者のコラボレーションは、2025年の開始以来、多くの恐竜ファンや本物志向の大人の支持を得てきました。

今回の新ラインナップでは、同館の専門学芸員による厳密な監修はそのままに、より多様なビジネス・ライフスタイルシーンで「太古のロマン」をお楽しみいただけます。

■ 商品の特徴

- 学術標本の美を再現：骨格標本を忠実にトレースしたデザインは、博物館監修ならではの説得力を備えています。- ビジネスを彩る「さりげなさ」：遠目には銘木のテクスチャが魅力で、近くで見ると緻密な恐竜デザインが現れます。この絶妙なバランスが「大人の遊び心」を体現します。- 伝統と革新の融合：越前漆器の産地で磨かれた職人の研磨・加工技術により、天然木の持つ温もりと美しさを最大限に引き出しています。

■ 新ラインナップ商品詳細（フクイラプトル骨格刻印モデル）

スマートフォンスタンド1.Smartphone Stand Adjustable

角度調整が可能な重厚感あるスマホスタンド。木部に刻印されたフクイラプトルが、デスクワークを力強くサポートします。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000871 ）

眼鏡ケース2. GlassesCase Classy

職人が削り出した曲面が美しい眼鏡ケース。天然木ならではの経年変化と、太古のロマンを同時に感じていただけます。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000594 ）

ICカードケース3. IC-Pass Case Eyelet

毎日の通勤に木のぬくもりをプラスするICカードケース。精密な刻印が、日常に小さな高揚感をもたらします。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000887 ）

名刺ケース4. Card Case Gentle

心地の良い開閉の感触と、緻密に刻まれたフクイラプトルの骨格が、持ち主のこだわりと品格を演出します。ビジネスの最前線で「語れる」逸品です。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000632 ）

■発売日

■主な販売場所

- 2026年3月19日（木）： Hacoaダイレクトストア（直営店）、Hacoaオンラインストア- 2026年3月20日（金・祝）： 福井県立恐竜博物館 ミュージアムショップHacoaダイレクトストア（直営店）

[公式サイト]（ https://hacoa.com/directstore/shopinfo/ ）

Hacoaオンラインストア

[ECサイト]（ https://www.hacoa.net/ ）

福井県立恐竜博物館 ミュージアムショップ

[公式サイト]（ https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ ）

Hacoaダイレクトストア 店舗一覧

【東京】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/11_1_811300a4cdd7bfb6840128032691f6fc.jpg?v=202603190352 ]

【関東】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/11_2_bdaba5b5a5826d0843df8a091101f7f9.jpg?v=202603190352 ]

【愛知】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/11_3_321e1405c2cd7f77bf82b62b76275bfc.jpg?v=202603190352 ]

【大阪】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/11_4_fcee869a785898821d7f9e649e6c2f3f.jpg?v=202603190352 ]

【福井】

■ Hacoaについて

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/11_5_517cdbddc5ceb5e11d5606c9af6d3c82.jpg?v=202603190352 ]

ハコアは1500年前より伝わる越前漆器の木地技術を活用し、職人みずから木製デザイン雑貨を製作、東京丸の内をはじめ、全国10店舗に直営店を展開する日本有数の木製デザイン雑貨ブランドです。

[公式サイト]（ https://hacoa.com/ ）

■会社概要

会社名：株式会社Hacoa

所在地：〒916-1221 福井県鯖江市西袋町503

TEL ：0778-65-3112

Mail ：info@hacoa.com