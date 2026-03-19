● 開催概要

国立研究開発法人情報通信研究機構

イベント名：令和7年度ワイヤレスエミュレータ利活用シンポジウム

開催日時：2026年3月25日（水）13:00～17:00（開場 12:00）

開催形式：ハイブリッド形式（現地参加／オンライン参加［Zoomウェビナー］）

会場：ベルサール東京日本橋

〒103-6005 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー ５F

参加費：無料（事前登録制）

定員：現地参加：150名 オンライン参加：250名

参加登録締切：3月23日（月）17:00まで

※定員に達し次第、受付を終了する場合があります

参加登録：以下のサイトよりご登録ください

https://we-symp.com/cps_promo2026/

● プログラム

※内容等は変更となる場合があります

13:00 開会挨拶

阿久津明人（国立研究開発法人情報通信研究機構 理事）

13:05 来賓挨拶

翁長久（総務省 総合通信基盤局 電波部長）

13:10 基調講演

須山聡（株式会社NTTドコモ ６Gテック部 無線アクセス技術担当・無線デバイス技術担当 担当部長）

13:40 「ワイヤレスエミュレータ開発について」

原田博司（研究開発プログラムディレクター、京都大学大学院 情報学研究科 教授）

13:55 研究開発成果の発表

・周波数管理基盤技術（技術課題 エ）

児島史秀（国立研究開発法人情報通信研究機構 ソーシャルイノベーションユニット 主幹研究員）

・ミリ波高度化技術の協調動作によるエリア構築技術（技術課題 ア）

林高弘（株式会社KDDI総合研究所 無線部門 シニアエキスパート）

・移動通信システムエリア間の干渉低減技術（技術課題 イ）

松村武（国立研究開発法人情報通信研究機構 ワイヤレスシステム研究室 室長）

・高マイクロ波帯の各種システムとの間の周波数共用技術（技術課題 ウ）

横枕一成（シャープ株式会社 研究開発本部 通信・映像標準技術研究所 第二研究室 室長）

14:35 ワイヤレスエミュレータ利活用への期待

櫻井一正（株式会社SOKEN 研究2部 23研究室）

15:05 ポスター・展示見学（休憩）

15:55 パネルディスカッション

・モデレータ

西永望（国立研究開発法人情報通信研究機構 ソーシャルイノベーションユニット ユニット長）

・パネリスト

児島史秀（国立研究開発法人情報通信研究機構 ソーシャルイノベーションユニット 主幹研究員）

櫻井一正（株式会社SOKEN 研究2部 23研究室）

須山聡（株式会社NTTドコモ ６Gテック部 無線アクセス技術担当・無線デバイス技術担当 担当部長）

林高弘（株式会社KDDI総合研究所 無線部門 シニアエキスパート）

原田博司（研究開発プログラムディレクター、京都大学大学院 情報学研究科 教授）

横枕一成（シャープ株式会社 研究開発本部 通信・映像標準技術研究所 第二研究室 室長）

16:55 閉会挨拶

高田潤一（ワイヤレスエミュレータ利活用社会推進フォーラム 副会長、東京科学大学 執行役副学長、環境・社会理工学院 学院長・教授）

● 本シンポジウムについて

本シンポジウムは、令和2年度から令和5年度にかけて総務省主導で進められた「仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた研究開発」により構築された「ワイヤレスエミュレータ」を基盤として、令和6年度から実施している研究開発プロジェクト「ミリ波帯等における移動通信システムの展開に関する研究開発」の成果を対外的に発信するとともに、今後の研究開発に向けた議論・意見交換を行うことを目的としています。

当日は、研究開発担当者による最新成果の報告に加え、ワイヤレスエミュレータを活用した技術デモンストレーション、パネルディスカッションによる将来展望の共有など、研究者・企業関係者だけでなく、無線技術に関心を持つ幅広い層の方々が議論できる場を設けたいと考えております。

● 開催の背景

無線通信を利用する機器は今後さらに増加すると見込まれており、通信量の増大や電波の相互干渉などが、社会全体の課題となっています。 従来、無線通信の技術検証は、実環境や電波暗室といった物理的な環境で行われてきましたが、コストや設備面での制約が大きいことが課題でした。 こうした背景のもと、総務省主導により、物理的な制約を受けずに無線通信システムを検証できる「ワイヤレスエミュレータ」の研究開発が進められてきました。

● ワイヤレスエミュレータとは

ワイヤレスエミュレータは、仮想空間上で現実世界の電波環境を高精度に再現し、大規模かつリアルタイムに無線通信システムの検証を行える技術基盤です。

将来的には、以下のような活用が期待されています。

● 主催・事務局

- 仮想空間上に、実環境に忠実な3Dモデルを構築し、その中で10,000台規模の仮想無線機を動作させ、大規模検証を行う。- カスタマイズ可能な疑似無線機を用いた5GやWi-Fi等を整備し、最大400MHzの帯域幅で様々な評価を行う。- 検証時の環境の変化に対応したリアルタイム処理を実現する。- 物理的な実無線機接続とアンテナ放射パターンの反映により、再現性のよい技術検証を実施する。

共催：

国立研究開発法人情報通信研究機構

ワイヤレスエミュレータ利活用社会推進フォーラム

事務局：

アルサーガパートナーズ株式会社

● お問い合わせ先

本シンポジウムに関するお問い合わせ、ならびに取材のお申し込みにつきましては、以下のリンク先（ご案内ページ）よりご連絡ください。

https://we-symp.com/cps_promo2026/#contact