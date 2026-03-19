フォクトレンダー 銘玉を冠したコンパクトなパンケーキレンズ。ソニーEマウント用を発売 ＜コシナ＞

株式会社 コシナ

SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount

(株)コシナ（長野県中野市）は、自社が設計・開発・製造を手掛けるフォクトレンダーブランドの新製品、ソニーEマウント交換レンズ「SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount」を、2026年3月19日より発売いたします。

SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount

希望小売価格(税込)......\93,500

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発売日：2026年3月19日

製品ページ（コシナwebページ） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/e-mount/septon-40mm-f2-aspherical/SEPTONとは

SEPTON（セプトン）は、数字の"7"を意味するラテン語の"Septem"（セプテム）に由来し7枚のレンズが使われていることが特徴です。SEPTONは、1950年代末から1960年代にかけて販売されたレンズシャッター式一眼レフ、ベッサマチックおよびウルトラマチック用に開発された高性能標準レンズに付けられた名前です。

当時の標準レンズの多くは6枚構成を採用していたため、レンズを1枚増やすことで解像性能の向上は見込める反面、現在程コーティング技術が発達していなかったことから、反射面が増えることで発色性能の低下やゴーストなどのリスクがあるため、多くの会社では採用されなかった7枚構成をあえてフォクトレンダーが時代に先駆け作り上げた結果、カメラファンの中では今でも高性能レンズとして記憶に残るフォクトレンダーの銘玉の一つとなっています。

製品概要

本製品は、ミラーレスカメラにマッチしたコンパクト性を備えたパンケーキタイプの標準レンズです。フルサイズソニーEマウントセンサーに最適化され、6枚構成のオルソメタータイプをベースに非球面レンズ１枚を追加することで7枚構成とし、光学系を小型化できるオルソメタータイプのメリットを維持しながらF2という明るさを実現。オルソメタータイプの特長として歪曲収差が極めて少なく、直線のモチーフに対して歪みを感じさせることなく描き切ることのできるレンズです。

マウント面からの全長は30mm、重量は165gとコンパクトなことから持ち運びやバッグからの出し入れのストレスが少なく、準広角レンズとしても使える40mmの画角は常用レンズに適しています。最短撮影距離は0.3mで、テーブルフォトにも活躍します。コンパクトさを損なわないドーム型の金属製ねじ込み式フードが付属。フードの外周先端にはφ52mmのねじがあり、フード使用／不使用の双方でフロントキャップが共用できます。

レンズ構成図

また、電子接点を搭載しており、撮影データのExif情報にレンズの使用状況が反映されます。距離エンコーダーも内蔵しているので、シフトブレ補正に被写体までの距離情報を使用する５軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載した機種にも対応。フォーカスリングの操作によるファインダーの拡大表示なども可能です。絞りリングは1/3ストップのクリック付きです。

SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount主な特徴

■ソニーEマウント

■デジタル撮像素子に最適化された光学設計

■全長30mmのコンパクト設計

■ドーム型の金属製フード付属

■高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒

■確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

■最短撮影距離 0.3m

■フルサイズのイメージサークル

■電子接点によるボディとの情報通信

SEPTON 40mm F2 Aspherical E-mount 製品外観付属の金属製ドーム型フード製品仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/17_1_f67b683709e14da1b0854fa15cb20e24.jpg?v=202603190352 ]作例Photo：_K/Photo：_K/Photo：_K/Photo：_K/製品紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uSYdvUsYG_c ]

コシナ YouTubeより

製品ページ（コシナWebページ） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/e-mount/septon-40mm-f2-aspherical/

公式Webページ :https://www.cosina.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/voigtlander_japan/公式YouTube :https://www.youtube.com/@cosina_promotion【商品に関するお問い合わせ】

株式会社コシナ カスタマーサービス室

電話番号：0269-22-5106（受付時間9:00～12:00、13:00～16:30、土・日・弊社指定日を除く）

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株式会社コシナについて

株式会社コシナは、長野県中野市に本社を持つ光学機器メーカーです。光学デバイスの設計をはじめ、光学素材の研究開発から組み立てまで、長野県内4拠点の連携から、一貫生産で生みだし、「最高の品質で特別な層のお客様に100%の満足を提供すること」。を信念に、妥協のない設計思想と熟達したモノづくりのスキルを結集し、コシナでなければできないハイエンド光学デバイスの提供をしています。

【取扱い製品】

主な取扱い製品として、ドイツ カールツァイス社との共同開発製品の設計・製造。フォクトレンダーブランドの交換レンズの企画・設計・製造。各社電気メーカー様向けのプロジェクター用レンズユニットの設計・製造、および光学硝子、精密機械加工部品、特殊レンズの設計・製造を行っています。

【住所】

本社（中野事業所） 〒383-8555 長野県中野市吉田1081 TEL.0269-22-5100