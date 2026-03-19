NURO、「THE FIRST TAKE」と連携して、都市型フェス「CENTRAL 2026」全世界同時生配信

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」は、2026年4月3日から4月5日に横浜で開催される都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下、CENTRAL）において、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE（ザ・ファースト・テイク）」と連携して、アーティストのパフォーマンスを世界200以上の国と地域へ生配信します。

「NURO」は、2025年から2年連続で「CENTRAL」オフィシャルスポンサーを務め、横浜・みなとみらい地区に設置される4つの会場および各種オンライン配信においてネットワーク回線を提供し、通信環境をサポートしています。

今年は新たに、日本が誇るYouTubeチャンネルとして国内外から高い注目を集めている「THE FIRST TAKE」にも協賛。「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 / THE FIRST TAKE Powered by NURO」と題して、「CENTRAL」の様子を全世界同時に独占生配信します。

オンライン配信において、アーティストと視聴者がともに熱狂する体験を提供するには、高速で安定した通信は極めて重要な要素です。「NURO」は、「CENTRAL」の会場全体を統合した独自のネットワークを構築。「CENTRAL」のリアルな熱狂と感動体験を通信の面から支え、“日本の響きを世界へ” 届けるサポートをします。

「NURO」の新CMの「感動を止めるな。」というメッセージには、ひとりのクリエイターが生み出す感動が「NURO」のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。「NURO」はこれからも、音楽・アニメ・ゲームなど様々なエンタテインメントを提供するソニーグループの通信サービスブランドとして、最高の感動体験を世界へ届けてまいります。

■ 「CENTRAL」独占生配信 概要

名称：CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 / THE FIRST TAKE Powered by NURO

生配信日： 2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

配信チャンネル：YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」

https://www.youtube.com/@The_FirstTake

■ 「CENTRAL」開催概要

名称：CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026

会期：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

会場：

Kアリーナ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14）

横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場（神奈川県横浜市中区新港1丁目1）

KT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3-6）

臨港パーク（神奈川県横浜市西区みなとみらい1）

公式サイト： https://central-fest.com/s/central/

【「THE FIRST TAKE」について】

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

2019年11月15日開設、現在チャンネル登録者数は1180万人（※3/19時点）。

昨年、チャンネル史上初となる音楽フェスの生配信を実施し、「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」を世界200以上の国と地域に独占生配信。

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。https://www.nuro.jp/brand/ (https://www.nuro.jp/brand/)

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