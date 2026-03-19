CORSAIR社製LCDタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」のカラーバリエーションモデルを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のLCDタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」に、ホワイトとパープルのカラーバリエーションモデル追加を発表いたします。

「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」は、14.5インチのLCDタッチスクリーンです。5点マルチタッチに対応し、システム情報やカレンダー、天気などのウィジェット、ゲームチャットなどを表示可能。CORSAIR iCUEとの連携やElgato Virtual Stream Deckとして活用することで、様々な使い方を楽しめます。

広視野角のAHVAパネルを採用しており、最大解像度2560×720、リフレッシュレート60Hzに対応。14個のマグネットを内蔵しており、PCケースのパネルや電源カバーなどの金属部分に取り付けできるほか、取り外し可能なスタンドを付属しています。

取り扱い店舗のご紹介（順不同）

XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen White

TSUKUMO、ドスパラ、ビックカメラ、ソフマップ、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、上新電機、Amazon、ZOA、ピーシーデポ、PCワンズ

XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen Atomic Purple

TSUKUMO、ドスパラ、ビックカメラ、ソフマップ、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、上新電機

※ 取り扱い店舗は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

製品概要

メーカー：CORSAIR

製品名：XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen White

カラー：ホワイト

型番：CC-9011311-WW

JANコード：0840440417866

アスクコード：MN1440

予想市場価格：42,780円前後（税込）

予約開始時期：2026年 3月19日

発売時期：2026年 3月26日

製品名：XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen Atomic Purple

カラー：パープル

型番：CC-9011337-WW

JANコード：0840440417873

アスクコード：MN1441

予想市場価格：42,780円前後（税込）

予約開始時期：2026年 3月19日

発売時期：2026年 3月26日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/monitor/xeneon-edge-lcd-touchscreen.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/