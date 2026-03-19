【はま寿司】シンガーソングライター・キタニタツヤさんがはま寿司を盛り上げる！タッチパネルのナレーションや店内ラジオにキタニさんが登場！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社はま寿司（代表取締役社長：南 哲史 本社：東京都港区）が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」では、3月26日（木）より、普段からはま寿司をこよなく愛してくださっているシンガーソングライター・キタニタツヤさんが期間限定でタッチパネルナレーションに登場します。

ご注文タッチパネルのナレーションでキタニタツヤさんの声を選べるほか、店内ラジオにてキタニタツヤさんによるお勧めメニューの紹介が流れます。さらに、はま寿司公式Xでは、抽選でキタニタツヤさんのサイン入り色紙が当たるキャンペーンを実施します。

ぜひこの機会に、お近くのはま寿司でキタニタツヤさんによるタッチパネルナレーションや店内ラジオをお楽しみください。

【コラボ内容】

１.「選べる！タッチパネルスペシャルナレーション」としてキタニタツヤさんが登場！

幅広い音域と高い歌唱力をお持ちのキタニタツヤさんが、タッチパネルのナレーションに挑戦します。

ナレーションは、ご注文タッチパネルの【店員呼出 その他】ボタンから選択画面にお進みいただくと、【音声を変更する】ボタンから変更いただけます。引き続き、花江夏樹さんによるナレーションもお聞きいただけますので、キタニタツヤさんのナレーションとの違いもお楽しみください。

〈実施期間〉

3月26日（木）～6月25日（木）

※ ナレーションの初期設定は花江夏樹さんです。

※ 第6弾の堀川りょうさんによるナレーションは3月25日（水）までお楽しみいただけます。

※ 663店舗で実施予定です。（3月19日時点）

２.店内ラジオでキタニタツヤさんがお勧めメニューを紹介！

はま寿司の店内限定でキタニタツヤさんによる特別ラジオをお聞きいただけます。実施期間は3弾に分かれており、各期間で異なる内容を放送します。

〈実施期間〉

第1弾：3月26日（木）～4月24日（金）

第2弾：4月25日（土）～5月24日（日）

第3弾：5月25日（月）～6月25日（木）

※ 店内ラジオは1時間に1回行われます（一部店舗を除く）。

※ 663店舗で実施予定です。（3月19日時点）

※ 店内ラジオで紹介している商品は売り切れになる場合がございます。予めご了承ください。

３.キタニタツヤさんのサイン入り色紙が当たるSNSキャンペーンを実施！

はま寿司公式Xアカウントにて、抽選でキタニタツヤさんのサイン入り色紙が合計10名様に当たる

フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

〈実施期間〉

3月26日（木）10:30～3月30日（月）23:59

〈応募方法〉

１.はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）をフォロー

２.はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿をリポスト

〈賞品〉

抽選で合計10名様にキタニタツヤさんのサイン入り色紙をプレゼント！

■出演者プロフィール

キタニ タツヤ

生年月日：1996年2月28 日

出 身：東京都

2014年頃からネット上に楽曲を公開し始め、ボカロP“こんにちは谷田さん”として活動をスタート。高い楽曲センスが買われ、2017年より作家として楽曲提供をしながらソロ活動も行い始める。シンガーソングライター以外にも、サポートベースや楽曲提供など、ジャンルを越境した活動を行う。

代表曲に、「青のすみか」、「ファタール（GEMN）」、「ずうっといっしょ！」、「悪魔の踊り方」など。

ニッポン放送「オールナイトニッポン0」では月曜27時のパーソナリティを務める。