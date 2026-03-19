【手仕込みの春の味わい】カラダへごちそう「梅かつおから揚げ」が期間限定で新登場！

株式会社魁力屋株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」「とりサブロー」にて、2026年3月25日(水)より「梅かつおから揚げ」を販売いたします。

身体に優しく、さっぱりと。

春の訪れを感じられる「梅かつおから揚げ」が期間限定で新登場！

酸味の効いた”梅かつおだれ”をたっぷりとかけたから揚げに、”梅じゃこ”を仕上げにトッピング。

梅の爽やかな酸味とかつおの旨みに梅じゃこの食感がアクセントとなり、春らしいさっぱりとした味わいに仕上げました。

から揚げは店舗でひとつひとつ丁寧に手仕込みし、素材の良さを活かしたやさしい味わいに。

新生活や新年度など何かと慌ただしく食事に少し気を遣いたい時にもぴったりの一品です。

旨みがありながらもしっかりと酸味を感じられる、あと引くおいしさの期間限定商品。

この機会にぜひ「梅かつおから揚げ」で、食卓に春を添えてみてください。

商品概要

＜梅かつおから揚げ＞

・販売価格：158円(税込170円)

・販売店舗：からたま屋・とりサブロー 全店舗

・販売期間：2026年3月25日(水)～なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。

・店舗一覧

∟からたま屋(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49010)

∟とりサブロー(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49011)

公式SNS限定！オトクなクーポン配布！

公式SNSアカウントにて、フォロワー様限定クーポンを配布いたします。

・配布日時：2026年3月25日(水)

・使用期間：2026年3月25日(水)～5月6日(水祝)

■からたま屋

Instagram(https://www.instagram.com/karatamaya_k/)

X(https://twitter.com/karatamaya)

■とりサブロー

Instagram(https://www.instagram.com/torisaburo/)

X(https://twitter.com/TorisaburoMama)

持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」について

関西に3店舗展開する「からたま屋」。（2026年3月19日現在）

店名のとおり"から揚げ"と"出汁巻"が看板商品。

自慢の"から揚げ"は毎日丁寧に手仕込みした鶏肉を、擦りおろしたニンニク・生姜と特製ダレに漬け込み、二度揚げすることで鶏肉の旨味を凝縮、サクッとジューシーな食感にこだわっております。

"出汁巻"は国内産の昆布と鰹削りぶしで出汁を引き、自家製のかえしを使用し1本ずつ店内調理しふっくら焼き上げております。

持ち帰りから揚げ専門店「とりサブロー」について

関東に6店舗展開する「とりサブロー」。（2026年3月19日現在）

"から揚げ"と"お惣菜"の専門店。

"から揚げ"は醤油のパンチが効いた自家製のかえしに漬け込み、衣はパリッとお肉はジューシーな揚げたてをご提供しています。

毎朝店舗で擦りおろしたニンニク・生姜の自然な美味しさが味わえます。

から揚げ以外にも、極太ポテトフライ・やげんなんこつ・大海老フライ・玉ねぎフライなど、揚げ物のバリエーションを多く取り揃えております。

お仕事中のランチとしても、食卓の1品としても、お酒のおつまみとしても、様々なシーンでご利用いただけます。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（177店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144