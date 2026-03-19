【シズラー】サラダバー＆グリルレストラン「シズラー」 3月28日（土）開業の大井町駅直結複合施設 「OIMACHI TRACKS」にオープン！

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループが展開するサラダバー&グリルレストラン「シズラー」は、2026年3月28日（土）に開業する大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」内に、シズラー国内12店舗目となる「シズラー大井町トラックス店」をオープンいたします。

旬の野菜をはじめ店内仕込みのデリサラダ、スープ、フルーツ、パスタ、カレー、タコス、デザート、ドリンクなど常時70種類以上のラインアップに加え、オーダーをいただいてから焼き上げるチーズトーストをお好きなだけ楽しめる「プレミアムサラダバー」や、ステーキ、ポーク、チキン、ラム、シーフードなど厳選した素材を、高温のチャーブロイラーを使用して直⽕で香ばしく焼き上げるこだわりのグリルメニューをご提供いたします。

エントランス イメージサラダバー イメージ外観 イメージ■店舗概要

正式名称：シズラー大井町トラックス店

オープン日：2026年3月28日（土）11:00

住所：〒140-0005 東京都品川区広町⼆丁目2番９号 TRACKS PARK 3F

アクセス：JR京浜東北線・東京臨海高速鉄道りんかい線・東急大井町線「大井町駅」直結

営業時間：【平日】ランチ 11:00～15:00（L.O.15:00）、通常営業 15:00～22:00（L.O.21:30）

【土日祝】モーニング 8:00～10:00（L.O.10:00）、通常営業 10:00～22:00（L.O.21:30）

座席数：100席

予約方法：ホームページをご確認ください。https://www.sizzler.jp/store/328open.html

※2026年4月9日（木）以降の平日のみ受付しております。土日祝日につきましては、当面の間ご予約の受付を見合わせております。お手数をおかけいたしますが、直接ご来店くださいますようお願いいたします。

シズラー（Sizzler）について※3月19日時点

シズラーは、1958年にアメリカ・カリフォルニア州創業、1991年に日本で開業し、現在国内で11店舗※を展開するサラダバー&グリルレストランです。40年以上受け継がれてきた「チーズトースト」や、サラダバーには新鮮な野菜やフルーツ、スープ、自家製のデリサラダ、タコス、デザート、ドリンク等70種類以上のバラエティ豊かなラインアップを取り揃えています。

(ホームページ https://www.sizzler.jp(https://www.sizzler.jp/))