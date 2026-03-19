お茶にこだわるゴンチャから新シリーズ「TEACRAFT」始動　第一弾「ストロベリー＆ローズ ダージリン」3月25日(水)より期間限定販売

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」をローンチします。そして、第一弾商品となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を2026年3月25日(水)より、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売します。また、対象商品を限定価格で楽しめるキャンペーンを実施するほか、3月19日(木)から4日間限定で、「TEACRAFT」の世界観を体現したポップアップ「TEACRAFT 原宿店」を開催。世代を問わず、より深く心地よくお茶と向き合う、新しいお茶の喜びをお届けします。

【新シリーズ「TEACRAFT」とは】

お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「TEACRAFT」が生まれました。 ‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉を贅沢にブレンドし、一年を通して新しいお茶の喜びをお届けします。ブーケのように香り豊かなひと口で、日々の気分を華やかに、晴れやかにする、お茶を季節とともに展開します。

ゴンチャはこれまでも、茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出し、抽出後一定時間以内のお茶のみを提供することで、茶葉本来の香りと味わいを大切にしながら、トッピングをはじめとした自由なカスタマイズを提案し、多くのお客様に親しまれてきました。今回の「TEACRAFT」は、その楽しさを受け継ぎながら、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦です。ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、世代を問わず、日常のなかでお茶と向き合う「幸せなお茶の時間」をお届けします。

【第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」】

第一弾は「TEACRAFT」のために開発した特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー&ローズ ダージリン」。ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい味わいが特徴です。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、ローズの上品でやさしい余韻が追いかけていくような味わいをお楽しみいただけます。

ラインナップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしいアーモンドミルクティーの4種類。ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験をご提供します。

【こだわりポイント】

１. 茶葉の魅力を引き出す特製ブレンドティー

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい紅茶です。ダージリンに

は秋摘みの茶葉を使用しており、一年のなかでもまろやかな甘みを感じられる、深く穏やかな味わ

いが特徴です。

２. いちごとローズが織りなす華やかな香り

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、やさしく上品なローズの余韻が重なります。

フルーツの爽やかさと花の香りが調和し、まるでブーケのように華やかな香りを楽しめる春らしい

一杯です。

【ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」】

「TEACRAFT」はじめの一杯におすすめするのは、ストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱい濃厚なミルクフォームが、さっぱりとしたストレートティーの風味をリッチに引き立てます。ストローでゆっくり混ぜながら飲み進めると、ミルクフォームがお茶にとろけて、クリーミーな味わいに変化。ゴンチャクルーの間でミルクフォームが「ミルフォ」と呼ばれていることから、「ミルフォティー」と名付けました。お茶の風味を引き立てるミルフォティーは、お茶の味わいと共にフルーツや花の香りを楽しむ「TEACRAFT」にぴったりです。

✧ 「ミルフォティー」おすすめの飲み方

【STEP1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、ミルクフォームの甘じょっぱい味わいを楽し

む。

【STEP2】ストローをさし、お茶とミルフォが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。

※カップに直接口をつけて飲むのもおすすめです。

【STEP3】最後に、全体を混ぜながら飲みすすめ、味わいの変化を楽しむ。

【商品情報】

■ ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー (ICED/HOT)

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、甘酸っぱい華やかな香りのいちごとローズのダージリンティーにトッピングする、ゴンチャおすすめの楽しみ方。ダージリンのまろやかな甘みと深く穏やかな味わいを、ミルクフォームがリッチに引き立てます。飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめます。

■ ストロベリー&ローズ ダージリンティー (ICED/HOT)

春から初夏に向かう季節にぴったりの、いちごとローズのフレーバーティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドし、軽やかで飲みやすいバランスに仕上げました。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいに、ローズの上品でやさしい余韻が広がる、春らしい華やかな一杯です。

■ ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー（ICED/HOT)

春らしく華やかな、いちごとローズのミルクティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンド。軽やかな紅茶と、まろやかなミルクが相性ぴったり。フレッシュないちごの風味が広がり、ローズの香りが追いかけてきます。

■ ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー (ICED/HOT)

いちごとローズのダージリンティーに、アーモンドミルクを合わせました。ダージリンのまろやかな甘みに、アーモンドミルクがコクを加え、すっきりと香ばしい仕上がり。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいと、ローズの上品な香りが広がります。

●サイズ／販売価格 ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー

ICED：S 380円 M 430円 L 520円

HOT ：S 380円 M 430円

ストロベリー&ローズ ダージリンティー

ICED：S 290円 M 340円 L 430円

HOT ：S 290円 M 340円

ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー

ICED：S 440円 M 490円 L 580円

HOT ：S 440円 M 490円

ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー

ICED：S 490円 M 540円 L 630円

HOT ：S 490円 M 540円

※記載価格はすべて税込みです。

※茶葉由来の成分により白く濁ることがありますが品質には問題ございません。

※ダージリンをベースにセイロンをブレンドした茶葉を使用しています。

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なります

●販売店舗 国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がございます。

●発売日 2026年3月25日(水)

●カスタマイズ ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー

・追加トッピングは2つまで可能です

ストロベリー&ローズ ダージリンティー/ミルクティー/アーモンドミルクティー

・追加トッピングは3つまで可能です

●公式サイト https://www.gongcha.co.jp/teacraft/

「TEACRAFT」発売記念キャンペーン

本格的なお茶のおいしさと、新しいお茶の楽しみ方を提案する「TEACRAFT」をよりたくさんの方にお試しいただくため、発売記念キャンペーンを開催します。期間中は対象ドリンクを限定価格でご提供。この機会に、お気に入りの一杯を見つけてください。

●期間 2026年3月25日(水)～4月5日(日)

●注文方法 モバイルオーダー

●対象ドリンク ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー

380円～ → 280円～

ストロベリー＆ローズ ダージリンティー

290円～ → 190円～

ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー

440円～ → 340円～

ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー

490円～ → 390円～

※モバイルオーダーをご利用の際は、My Gong chaの登録が必要です。

※有人レジ、セルフレジ、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外です。

体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」をオープン

「TEACRAFT」の世界観を体感する特別な空間として、3月19日(木)～22日(日)の期間、ゴンチャ 原宿神宮前店が体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。会場では、香り・味わい・空間演出を通して「TEACRAFT」の世界観を体感いただけます。ストロベリーとローズのモチーフを施した店内では、ミルクフォームを贅沢に味わう「ミルフォーだい」や、お茶のこだわりを紹介する展示やフォトスポットなど、楽しみながらお茶の魅力を感じるコンテンツを用意しています。期間中は今回発売する「TEACRAFT」シリーズの「ストロベリー&ローズ ダージリン」から、ストレートティー、ミルフォティー、ミルクティーの3種を限定価格にて販売します。

なお、4月5日(日)までの期間は装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられる空間として営業します。

●開催期間 2026年3月19日(木)～22日(日)

●場所 ゴンチャ 原宿神宮前店

（東京都渋谷区神宮前4-31-11 re-belle HARAJUKU 1F）

●営業時間 3月19日(木) 13:00～21:00

3月20日(金)～22日(日) 10:00～21:00

※開催内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※画像はイメージです。

【体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」のポイント】

１. ミルクフォームを贅沢に味わう「ミルフォーだい」

TEACRAFT 原宿店限定で、ミルフォティーをよりお楽しみいただける特別企画「ミルフォーだい」を実施します。ミルフォティーをご注文のお客様は、ミルクフォーム追加トッピングが無料となり、最大180円お得になります。香り豊かなダージリンティーと甘じょっぱいミルクフォームが重なり合う味わいを、この機会にぜひ体験ください。

※先着順、数量限定

※「ミルフォーだい」ご注文の方はその他のトッピング追加はできません

※ストレートティー、ミルクティーご注文の方は「ミルフォーだい」にできません

※「ミルフォーだい」をご希望の方は有人レジでご注文をお願いします

２. それぞれの香りを楽しむ ‟茶葉体験

「TEACRAFT」の魅力である本格的なお茶のおいしさを五感で体感いただけるブース。「TEACRAFT」シリーズ第一弾の「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉に加え、今後発売予定の茶葉も展示します。

それぞれの香りの違いを比較しながらお楽しみいただけます。

３. 「TEACRAFT」の世界観を体現したフォトスポット

「TEACRAFT」から今回販売する「ストロベリー＆ローズ ダージリン」の茶葉の世界観を表現したフォトスポットを設置。華やかな装飾の撮影を楽しむことができます。ぜひ、ドリンクの感想とともに、SNSでも共有してみてください。

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社 名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン

代 表 者 ： 代表取締役社長 角田 淳

本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設 立 日 ： 2015年3月25日

業 務 内 容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

U R L ： https://www.gongcha.co.jp

※ 本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※ 画像は全てイメージです。