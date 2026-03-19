Aras、AI時代のPLM基盤を加速：クラウド戦略を拡充しAI活用を支える基盤を強化

アラスジャパン合同会社

製品ライフサイクルマネジメント（PLM）ソリューションおよびエンジニアリング AI 向けデジタルスレッド・ソリューションのリーダーであるAras（本社：米国マサチューセッツ州、CEO：レオン・ローリセン、日本法人：アラスジャパン合同会社、本社：東京都千代田区、日本法人社長：久次昌彦）は本日、Aras InnovatorEdge（以下「Edge」）上にAPI管理、アプリケーション開発、AI連携に関する新機能を追加するとともに、Aras Innovator向けクラウド戦略を拡充したことを発表しました。

今回の拡張によりArasは、PLMデータおよびワークフローへの安全かつ統制されたアクセスを確保しながら、外部ユーザー、アプリケーション、AIリソースとの連携を可能にします。同時に、単一のプラットフォームアーキテクチャのもと、企業が自社のビジネス要件、規制要件、IT要件などに適した形でクラウドPLMを導入・拡張できる柔軟性を提供します。

Aras InnovatorEdgeの拡張により、安全かつ統制されたデジタルスレッド連携を実現

Edge は、クラウドで提供されるガバナンスおよび API ユーティリティ群により Aras Innovatorを拡張する基盤です。デジタルスレッドを外部ユーザー、開発者、アプリケーション、および AI リソースへ接続し、製品開発データの所在に関わらず、トレーサビリティ、アクセス権限、およびビジネスコンテキストを維持したまま、制御され、コンテキスト化されたアクセスを提供します。

今回追加された主な機能は以下のとおりです。

・API管理機能（Aras InnovatorEdge API Manager）：Aras Innovatorのデータおよびデジタルスレッドサービスに対し、安全にアクセスできるAPIを迅速に定義・管理するクラウド提供のローコード機能です。外部アプリケーションや、AIエージェントなどとの統制された連携を実現します。

・アプリケーション構築機能（Aras InnovatorEdge App Builder）：Edge API をネイティブに利用する軽量なタスクベースアプリケーションを迅速に構築、ホスティング、および公開するための SaaS ベースの開発環境です。

・AI連携機能（Aras InnovatorEdge AI）：Aras Innovator PLM エコシステム全体にわたり、エージェント型ワークフローおよび AI サービスを構築、導入、実行、および統制するためのサービス群。

Arasはまた、Edge AI上に構築され、Aras Innovator環境で構成・実装可能な複数のAIエージェントの提供開始を発表しました。

クラウド戦略の拡充 ― 要件に応じた導入の柔軟性

Arasは、高度な機能を備えたSaaS型PLMソリューションを提供しており、新規Aras Innovator導入の50％超がSaaSとして提供されています。既存顧客においてもクラウド移行が進んでいます。

一方で、データ所在地、規制要件、セキュリティポリシー、既存インフラ投資などの制約により、クラウド近代化の進め方は企業ごとに異なります。Aras Cloudは、移行を強制することなく、最新のプラットフォーム機能および高度なAI機能へのアクセスを維持しながら、実践的なクラウド近代化を可能にします。

Arasは、単一のプラットフォームアーキテクチャのもと、以下の導入形態を提供しています。

■ Aras Innovator SaaS

フル機能のPLMおよびデジタルスレッド基盤をエンタープライズSaaSとして提供。GovCloudオプションではITAR／EAR、CMMC、FedRAMP要件への対応を含め、航空宇宙、防衛、政府関連分野のニーズを支援します。

■ Customer-Managed Cloud

Aras Innovator Standardを顧客管理クラウド環境上で運用可能。Aras Kubernetesサービスおよびリファレンスアーキテクチャを活用し、拡張性と効率性を確保します。

■ Aras InnovatorEdge

SaaS、顧客管理型、ハイブリッド環境において、外部ユーザー、開発者、アプリケーション、AIリソースとの連携を可能にするクラウド拡張基盤です。

■ Aras DevOps

StandardおよびSaaS環境双方に対応するクラウドベースのCI／CD機能を提供します。

■ Aras CIAM

Arasデジタルサービス全体への登録、ログイン、アクセスを統合するID管理機能です。

ArasのCEOであるレオン・ローリセンは次のように述べています。

「すべての組織はクラウドジャーニーにおいて異なる段階にあります。当社は、PLMのビジネスプロセスをどのように支援するか、デジタルスレッドをどのように構成するか、クラウド機能をどのように活用するか、そしてAIをどのように導入するかについて、お客様に選択肢を提供しています。その柔軟性は、競争優位の創出につながると考えています。」

Aras について

Aras は、製品ライフサイクルマネジメント（PLM）とデジタルスレッドソリューションのリーディングプロバイダーです。Aras のテクノロジーは、強力なデジタルスレッドのバックボーンとローコード開発プラットフォーム上に構築され、拡張性が高く、柔軟かつオープンな PLM ソリューションを提供しています。Aras のプラットフォームおよび PLM アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーン全体を通じて、ユーザーをあらゆる部門や部署、機能を重要な製品データやプロセスと繋ぎます。Aras の情報については、公式ウェブサイトをご覧ください。また、SNS では、Aras に関する最新情報をご確認いただけます。

主要顧客：川崎重工業、クボタ、デンソー、日産自動車、富士フイルム、三菱重工業、村田製作所、ルネサス エレクトロニクス、Airbus、Audi、Microsoft 等

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