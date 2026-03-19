【2026年夏OPEN決定！】 富士急ハイランド×サンエックス新エリア、名称は「サンエックス パラダイス」に決定！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、富士急行株式会社（本社：山梨県富士吉田市、以下 富士急行）が運営する富士急ハイランドに誕生する新エリアの正式名称を「サンエックス パラダイス」とし、2026年夏に開業することが決定したことをお知らせします。

あわせて、エリアロゴおよび新キービジュアルを初公開いたします。

「サンエックス パラダイス」は、広さ約6,500平方メートル のテーマエリアで、富士急ハイランド内のかつて「ミニ富士」と呼ばれた旧施設の跡地に誕生いたします。

富士山を望む絶好のロケーションのもと、サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できるアトラクション、レストラン、ショップなどを展開する世界で唯一の屋外型テーマパークです。

今回公開する新キービジュアルでは、「サンエックス パラダイス」のオリジナル衣装をまとったキャラクターたちが遊園地のわくわく感と“癒し”が同居する新エリアでお客様をお迎えする様子を表現しました。なお、エリア内には、「リラックマ」「すみっコぐらし」などの人気キャラクターをはじめ、さまざまなキャラクターが登場予定です。

富士急ハイランドは、「サンエックス パラダイス」の開業により、幅広い世代がそれぞれのスタイルで楽しめる“新しい体験型パーク”としてますます進化してまいります。

今後も順次情報公開して参りますので、「サンエックス パラダイス」にぜひご注目ください。

■エリア概要

※イメージ

名 称：「サンエックス パラダイス」

開 業 日：2026年夏

投 資 額：約25億円

面 積：約6,500平方メートル

所 在 地：〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原５丁目６－１

営業時間：富士急ハイランド営業時間に準ずる

年間休日：不定休

アクセス：車…新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス…新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

電車…JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

公式X：https://x.com/sanxparadise

特設サイト：https://www.fujiq.jp/special/sanxparadise

■コンセプト

「サンエックス パラダイス」は、「キャラクター×癒し×遊園地＝『カワイイ』の化学変化」をコンセプトとしたエリアです。サンエックスの癒される多彩なキャラクターたちと、遊園地のどきどきワクワク感を掛け合わせることで特別な世界へと没入感を味わえるエリアを目指しています。

また、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など人気キャラクターをはじめ、最近登場した新キャラクター、さらに懐かしさも感じる「たれぱんだ」や「にゃんにゃんにゃんこ」などが登場し、幅広い年齢・ターゲット層が楽しめる構成となる予定です。

今後も順次情報をお届けしますので、皆様ぜひ「サンエックスパラダイス」にご注目ください！

■「サンエックスユニバース」について

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。

懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。

サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

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