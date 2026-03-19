ペットと一緒に楽しむ「いちご狩り」特別イベントを開催

株式会社井上寅雄農園

株式会社井上寅雄農園（本社：長野県佐久市、代表取締役：井上隆太朗）は、2026年4月、ペットと一緒に楽しめる特別企画「ペット同伴可の日」を開催いたします。

近年、ペットは「家族の一員」としての存在感が高まり、ペットと一緒に楽しめる観光・レジャー体験へのニーズが増加しています。当園においても、「ペットと一緒にいちご狩りを楽しみたい」という多くの声をいただいており、この度、限定日程にてペット同伴可能な特別営業日を設けることといたしました。

本イベントでは、通常営業とは異なり、カートに入れてのペット同伴とすることで周囲に配慮しながら安心していちご狩りを楽しんでいただけます。また、ペット向け商品（おやつ・グッズ等）の販売も予定しており、ご家族全員での思い出づくりの場を提供いたします。

当園では本取り組みを通じて、新たな観光体験の創出と地域の魅力向上を目指してまいります。

本記事の詳細についてhttps://reserve.toraonouen.co.jp/%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e5%90%8c%e4%bc%b4%e5%8f%af%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99/

■イベント概要

イベント名： ペット同伴可の日

開催日： 2026年4月11日（土）、4月19日（日）

開催時間： 10:00～16:00（14:00最終受付）

開催場所： 井上寅雄農園（長野県佐久市岩村田）

料金： いちご狩り料金（プレミアコース）＋ペット同伴費用500円／匹（当日現金払い）

予約方法： 公式予約サイトより事前予約制（プレミアコースのみ）

■イベント内容

・ペット同伴専用レーンの設置

・ペット向け商品の販売（予定）

・安心して楽しめる園内導線の整備

■注意事項

・対象は犬および猫に限ります

・ペットカートの使用厳守でお願いします。

・糞尿の処理は飼い主様ご自身でお願いいたします

・他のお客様へのご配慮をお願いいたします

■井上寅雄農園について

井上寅雄農園は長野県佐久市に拠点を置き、高品質ないちごの生産・販売および観光農園の運営を行っています。年間約15,000人が来園するいちご狩り施設として、多品種のいちごと体験価値の提供に取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社井上寅雄農園

担当：井上 隆太朗

TEL：0267-67-4333

MAIL：ryutaro@toraonouen.co.jp

URL：https://reserve.toraonouen.co.jp/