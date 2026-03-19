宇部市との「シティプロモーションに関する連携協定」に基づく取組み第1弾「ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街」が誕生

株式会社サードプラネット

ぐるんぐるんカプセル商店街ロゴ

株式会社サードプラネット（本社：山口県周南市、代表取締役社長：志野一夫、以下「当社」）は、2026年3月13日に宇部市と締結した「シティプロモーションに関する連携協定」の第1号店として、2026年3月28日（土）に、山口宇部空港1階 到着口横スペースに、「ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街」をオープンします。

オープン当日には1階の到着口横の店舗前にてオープニングセレモニーを開催し、宇部市長にもご臨席賜りますので、ぜひお越しいただけますと幸いです。

当社は、宇部市とタッグを組み、認知向上や地域の活性化に寄与するシティプロモーションの推進を図ってまいります。

当社のふるさと応援企画は、下松市に続き今回宇部市との取り組みをスタートいたしました。地域の活性化に向けたふるさと応援企画「ふるさと山口ぐるんぐるん物語」の取組みは今後も山口県全域に広げてまいりますので、どうぞご期待ください！

ふるさと山口ぐるんぐるん物語ロゴ

【ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街 オープニングセレモニー】

〇開催日時：2026年3月28日(土) 13:30から

〇会 場：山口宇部空港 1階 到着口横

〇出 席 者：宇部市 市長 篠崎圭二様

山口宇部空港ビル株式会社 代表取締役社長 山根信之様

株式会社東映コミュニケーションズ 代表取締役 吉田富美彦様

株式会社サードプラネット 代表取締役会長 児玉 篤

〇内 容：市長並びに来賓の皆様からのご挨拶ほか、テープカットセレモニー等を行う予定です。

※セレモニーは30分前後の予定です。セレモニーの後に、市長にもふるさと応援コーナーで

カプセルトイをご体験いただく予定です。合わせてご取材いただけますと幸いです。

【ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街 情報】

〇場 所：山口宇部空港 1階 到着口横

山口県宇部市沖宇部625番地

〇営 業 時 間：9:00～19:30

【今後の取り組みについて（予定）】

■2026年4月 岩国錦帯橋空港に「ふるさと山口応援コーナー」を展開予定

■2026年春以降、周南市、山口市との連携協定締結に向けて準備中

■下松市の公式マスコットキャラクター「くだまる」や宇部市のイメージキャラクター「チョーコクン」グッズの開発、生産、

販売等を企画中

「ふるさと山口ぐるんぐるん物語」はこれからも山口県内に広げてまいります！

【サープラ宇部あそびタウンOUTLETも大好評いただいています！】

2026年3月14日(土)に宇部市東岐波にオープンしました「サープラ宇部あそびタウンOUTLET」は、オープン日からたくさんのお客様にご来店いただいております。

店内は、ゲットした商品を持ち運ぶのに便利な「オレンジカート」を満タンにして歩くお客様が多くみられ、大好評をいただいております。当社が考える「OUTLET」は、ストレスや感情の発散の場として、みなさまにたくさんゲットして「発散」していただきたい！笑顔になっていただきたいという想いを込めています。ぜひご来店をお待ちしております!!

サープラ宇部あそびタウンOUTLETロゴ

【関連URL】

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