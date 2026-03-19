au PAY マーケット、日用品のまとめ買いからセレモニースーツまで揃う特別コラボレーションを「三太郎の日」×「お買い物ラリー」で実施

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、2026年3月23日から3月26日まで、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で開催する「三太郎の日」と「お買い物ラリー」において、特別コラボレーションを実施します。

今回は、引っ越しに伴う日用品の買い替えやまとめ買い、卒業式や入学式などの学校行事に必要なアイテムをおトクに揃えていただくため、日用品から医薬品まで圧倒的な品揃えを誇る「サンドラッグ.com」と、ママ世代から絶大な支持を集める「神戸レタス」の2店舗とタッグを組み、最大30%のポイント還元や最大60％割引など、おトクな特典を多数ご用意しています。

さらに、三太郎の日特典として、Pontaパス会員のお客さまでお買い物時にau PAY カードでお支払いいただくと、最大5%のPontaポイント（au PAY マーケット限定）を還元します。複数店舗の買い回りでポイント還元するお買い物ラリー特典とあわせて、最大39%のポイント還元となります。

■店舗コラボレーションセールについて

１．サンドラッグ.com （https://plus.wowma.jp/user/34889539/plus/au_event/202603_spring.html(https://plus.wowma.jp/user/34889539/plus/au_event/202603_spring.html)）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/407_1_81906e479786f358f15334f34482c024.jpg?v=202603191151 ]

・目玉商品〈商品例〉



２．神戸レタス（https://plus.wowma.jp/user/3188072/plus/sale/20260323/(https://plus.wowma.jp/user/3188072/plus/sale/20260323/)）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/407_2_622cbbf4df59e4ab9dc0502f7360743e.jpg?v=202603191151 ]

・割引セール〈商品例〉



■三太郎の日特典（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/407_3_56406a31a7c4206522bcb1f2df0cd1ca.jpg?v=202603191151 ]

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）からご確認ください。

■お買い物ラリー特典

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/407_4_34f430dcffa5557c576d48757068dfbe.jpg?v=202603191151 ]

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/feature/okaimonorally(https://wowma.jp/feature/okaimonorally)）

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。