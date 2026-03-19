女子野球の頂点をかけた究極バトル頭脳・技術・パワー・持久力　最強クイーン決定戦をCS放送日テレジータスにて3/21(土)20時放送！

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女子野球の強豪チームと、スポーツ自慢のタレントチームが集結し、“女子野球最強クイーン”の座をかけて白熱のバトルを展開！

読売ジャイアンツ女子、埼玉西武ライオンズ・レディース、エイジェック女子硬式野球部、そしてタレントチームが出場！技術・頭脳・パワー・持久力が試される多彩な競技に挑戦する。ストラックアウト、バルーン打ち、動体視力バトル、サバイバル走──己の限界を見事に突破したチームが、最終決戦「打球速度対決」へ。

究極のバトルを制し、初代“女子野球最強クイーン”の称号を手にするのはどのチームか？

CS放送日テレジータスは、3月21日(土)20時より「球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！」を放送。躍動する女子野球選手、トップアスリートの凄さをお見逃しなく！

こちらの番組は、スマートフォンなどで見られる動画配信*で視聴可能！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！

3月21日(土) 20：00～21：00 初回放送

4月 2日(木) 22：00～23：00 再放送 ほか

※放送時間変更の可能性あり

◇出演者

宮本和知（解説） 小出アキラ（実況） レッド吉田（MC）

【読売ジャイアンツ女子チーム】中江映利加、柏崎咲和、原田由真

【エイジェック女子硬式野球部】中阪麻優花、篠原花奈、高橋奈央

【西武ライオンズ・レディース】英 菜々子、清水優花、米谷奈月

【タレントチーム】宮城弥生、ハリウリサ、石川晴香

◆「球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！」番組ページ

https://www.gtasu.com/baseball/womensbaseball/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

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