女子野球の頂点をかけた究極バトル頭脳・技術・パワー・持久力　最強クイーン決定戦をCS放送日テレジータスにて3/21(土)20時放送！

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株式会社ＣＳ日本



(C)NTV

女子野球の強豪チームと、スポーツ自慢のタレントチームが集結し、“女子野球最強クイーン”の座をかけて白熱のバトルを展開！


読売ジャイアンツ女子、埼玉西武ライオンズ・レディース、エイジェック女子硬式野球部、そしてタレントチームが出場！技術・頭脳・パワー・持久力が試される多彩な競技に挑戦する。ストラックアウト、バルーン打ち、動体視力バトル、サバイバル走──己の限界を見事に突破したチームが、最終決戦「打球速度対決」へ。


究極のバトルを制し、初代“女子野球最強クイーン”の称号を手にするのはどのチームか？


CS放送日テレジータスは、3月21日(土)20時より「球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！」を放送。躍動する女子野球選手、トップアスリートの凄さをお見逃しなく！



こちらの番組は、スマートフォンなどで見られる動画配信*で視聴可能！


＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！


3月21日(土) 20：00～21：00　初回放送


4月 2日(木) 22：00～23：00　再放送　ほか


※放送時間変更の可能性あり



◇出演者


宮本和知（解説） 小出アキラ（実況）　レッド吉田（MC）


【読売ジャイアンツ女子チーム】中江映利加、柏崎咲和、原田由真


【エイジェック女子硬式野球部】中阪麻優花、篠原花奈、高橋奈央


【西武ライオンズ・レディース】英 菜々子、清水優花、米谷奈月


【タレントチーム】宮城弥生、ハリウリサ、石川晴香



◆「球艶開幕！女子野球最強クイーン決定戦！！」番組ページ


https://www.gtasu.com/baseball/womensbaseball/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法


スカパー！番組配信にてご覧いただけます



◆日テレジータス視聴方法


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TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



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会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


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