ロイヤルカナン、「第15回インターペット 東京」に出展　テーマは「真の健康を、専門家とともに。」

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフード および食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、2026 年 4 月2 日（木）から 4 月5 日（日）の4日間に渡って東京ビッグサイトにて開催される、国内最大級のペットイベント「第 15 回インターペット 東京」において、「真の健康を、専門家とともに。」をテーマに、ペットの専門家とともに愛犬、愛猫に最適な健康管理を見つけることができる特設ブースを出展します。ブースでは、ペットの専門家が教えるフードの選び方や、獣医師による肥満度チェック体験などを実施します。

「第15回インターペット」における、ロイヤルカナンのブースイメージ

■「真の健康を、専門家とともに。」 専門家とともに自分の愛犬・愛猫にとって最適な健康管理を見つけられるロイヤルカナンブース

常に情熱と愛情を持って、1年365日、犬や猫を見つめ、ペットのために活動しているペットの専門家たち。ロイヤルカナンブースでは、そんな専門家たちと一緒に愛犬・愛猫の健康についてわかりやすく学ぶことができるコンテンツをご用意して皆様のご来場をお待ちしています。

●「真の健康を、専門家とともに。」動画上映会

ミニシアターのようなスペースで、獣医師たちからペットオーナーの皆様にとって役立つ愛犬・愛猫のための情報を詰め込んだ動画を上映します。映像をご覧いただいた後には、上映内容に関する簡単なクイズにご回答いただき、ロイヤルカナンのフードサンプルをプレゼントいたします。

●「ロイヤルカナン獣医師の肥満度チェック」

ロイヤルカナンの獣医師が、ペットの体を優しく触って体型や肥満度をチェックし、理想的な体重を目指すためのフード選びや与え方をアドバイスします。肥満度チェックは当日ブースでの予約制です。

●来場の記念に「あのワンちゃん・ネコちゃんインフルエンサーと記念写真が撮れるフォトスポットコーナー」

ロイヤルカナンブースにご来場の皆様が、ペットと一緒に気軽に記念撮影できるフォトスポットを設置します。ロイヤルカナンのパッケージを模した巨大フォトパネルスポットや、ロイヤルカナンユーザーでSNSでも人気のインフルエンサー、今日のルンルンさん（Instagram @todays_runrun)の愛犬アランくん・ベルちゃん・リリーちゃん（写真左）、そして、いれぶんさん（Instagram @eleven11neko) の愛猫いれぶんくん（写真右）の等身大パネルと一緒に撮影ができるフォトブースをご用意しました。

ロイヤルカナンの原点は科学と観察、そして「Dog and Cat First (すべては犬と猫のために)」という理念にあります。 獣医師、ブーリーダなどのペットの専門家と協力し、犬と猫に関する栄養と知識の限界を押し広げ 、世界中に共有しています。本インターペットにおいても、ロイヤルカナンブースの出展を通じて、ペットに関する正しい知識を一人でも多くのペットオーナーの皆様にご提供することを目指しています。

【人とペットの豊かな暮らしフェア「第 15 回インターペット 東京」 概要】

開催日時：2026 年 4 月 2 日（木）～5 日（日） 10:00 - 17:00 （最終日は16:30まで）

※4 月 2 日（木）はビジネス商談日、3日（金）- 5 日（日）は一般公開

会場：東京ビッグサイト 東 1-8 ホール（ロイヤルカナンブース 東ホール E2 小間番号：B008）

主催：一般社団法人ペットフード協会/ 一般社団法人日本ペット用品工業会/ メッセフランクフルトジャパン株式会社

公式サイト： https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

入場料：

◆ビジネス来場の場合 4 月 2 日（木） - 5 日（日） 無料で 4 日間入場可能（※要事前来場登録）

◆一般来場の場合 4 月 3 日（金） - 5 日（日）

【先着】1 日入場チケット：\2,300

【先着】13 時入場チケット：\1,300

販売先：イープラス、チケットぴあ

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養学の専門家を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/(https://www.royalcanin.com/jp/)

ユーカヌバに関する詳細： https://www.eukanuba.com/jp/(https://www.eukanuba.com/jp/)

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/(https://royalcanin.jp/)