いなばペットフード　2026年春の犬用ペットフード新商品を全国発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、2026年春の新商品を全国で順次発売しております。わんちゃんに大人気の「ちゅ～る」シリーズをはじめ、素材を活かしたラインナップを豊富に取りそろえました。この機会にぜひお試しください。

■新商品

〈犬用〉

- 国産いなば缶- ちゅ～る 総合栄養食 40本入り(BOX)- ちゅ～るごはん 40本入り(BOX)- まるっとおさかなちゅ～る 4本、20本、40本入り- ちゅ～るテリーヌ 4本、18本、36本入り- アクティブちゅ～るテリーヌ- ちゅ～るビッツ 28袋入り- ピュアちゅ～るフリーズドライ- ちゅ～るテリーヌ 中型犬用- ちゅ～るテリーヌ 大型犬用- ちゅ～るバー 8本、40本入り- ささみチーズサンド- ちゅ～るソーセージ

■リニューアル品

〈犬用〉

- 国産どり

これからも安全・安心な素材を重視し、長年にわたる研究開発の成果と高度な技術を活かした商品ラインナップの充実を図ってまいります。ぜひご期待ください！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)