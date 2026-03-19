留守の日は家賃が下がる・賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito」、世界最大級の宿泊予約プラットフォームAirbnbとAPI連携開始

株式会社Unito

留守の日は家賃が下がる・賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito（ユニット）」を運営する株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗）は、世界最大級の宿泊予約プラットフォームのAirbnb（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下：Airbnb、日本語名：エアビーアンドビー）とAPI連携を開始しました。

今回のAPI連携により、Airbnbに同時掲載している「unito」の運営・掲載物件において、リアルタイムでの連携により効率的な集客管理・提供品質向上と収益最大化を実現します。

◼︎背景

当社は2022年2月の民泊運営事業開始と同時に、Airbnbへの物件掲載を開始しました。2026年1月末発表時点で14ホストが「スーパーホスト(*1)」に認定されるなど、一貫して高い運営クオリティを維持しています。

2024年7月には「Airbnb Partners」へ参画し、Supply PartnerとしてAirbnbと共に次世代の柔軟な宿泊体験を提供してまいりました。

今回のAPI連携の背景にあるのは、「居住」と「宿泊」を両立させるハイブリッド運用における管理業務の効率化です。当社の「リレント（*2）」モデルでは、「unito」での居住管理とAirbnbでの宿泊予約管理を同時に行う必要があります。この複雑な運用障壁を取り除き、よりスムーズな物件管理を実現するためにAPI連携を開始しました。

本連携により、「unito」が掲載・運営する物件の販売情報をAirbnbへリアルタイムに反映し、より効率的で収益を最大化する運用体制を構築してまいります。

◼︎本連携におけるメリット

今回のAPI連携による主なメリットは以下の通りです。

１. 在庫・価格更新の自動反映｜販売機会の最適化

最新の宿泊在庫（空室）状況や価格戦略を、Airbnbサイトへリアルタイムに自動反映することが可能になります。常に最適な状態で客室を公開でき、販売機会を逃さない収益の最大化を支援します。

２. レビュー対応｜管理画面の一元化による、ゲスト対応の迅速化

Airbnbに寄せられたレビューを「unito」の管理画面から直接確認・返信することが可能になります。複数のサイトへ再度ログインする手間を省き、ゲストへのレスポンス速度を向上させることで、提供品質の維持と顧客満足度の向上に寄与します。



これらの実現により、Airbnbを通じた訪日旅行者への販売チャネルにおいて、リアルタイムで効率的な集客・提供品質向上と収益最大化を支援します。

■ 住んだ日数分だけで暮らせる家賃システム「リレント」について

「リレント」とは、当社が特許を取得して独自展開する、日数単位の家賃システムです。居住者が外泊する日をオンラインで申請すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組みです。リレント時に当社が部屋を宿泊施設として提供することで、居住者は家賃を「住んだ日数分」に調節できます。

入居者には「家賃の無駄」を省いた柔軟な暮らしを提供します。同時に不動産オーナーには、賃貸住宅に宿泊機能を組み込むことで、安定的な高稼働率・収益を最大化する「賃貸と宿泊の二毛作運営」を実現します。

■ スマホで契約・賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito」について

「unito」は、オンラインで契約完結、最短即日入居できるお部屋探しプラットフォームです。2026年3月現在、「unito」の会員数は約8.5万人を突破。掲載物件は家具・家電完備。さらに入居前には電気・ガス・水道・Wi-Fi通信などのインフラ手続きが完了。そのためスーツケース1つで手軽に引っ越しできます。さらにリレント対応物件では、留守の日をオンラインで申請すると、申請日数分に応じて家賃が減額されます。（住民票取得可能）

2025年5月からは、賃貸契約機能にくわえて宿泊予約機能を新たに追加。「賃貸と宿泊のハイブリッドお部屋探しプラットフォーム」として、賃貸契約申込・宿泊予約・リレント申請の全機能を、アプリひとつでシームレスに一元管理できるようになりました。

今後もテクノロジーの力で、「住む」と「泊まる」を融合させたハイブリットアセット「unito」の利便性をさらに向上させ、暮らしを柔軟に変えていくプロダクト開発に取り組んでまいります。

URL：https://unito.life/

1 ：スーパーホスト基準：https://www.airbnb.jp/help/article/828

2：リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

■ Airbnb （エアビーアンドビー）について

Airbnbは、2人のホストがサンフランシスコの自宅に3人のゲストを迎えた2007年に誕生しました。以来、ホスト数は500万人を超え、世界のほぼすべての国と地域で20億回を超えてゲストをお迎えしてきました。訪れるゲストが街や人とのつながりを肌で感じられるよう、ホストの方々はユニークな宿泊先やほかではできない体験、特別なサービスを日々ご提供くださっています。

▪️Airbnb Partners について

Airbnb Partners は、Airbnb Japan 株式会社が立ち上げたビジネスコミュニティです。2018年に発足、現在は200（2026年3月現在）の企業・団体が参画しています。国内の多種多様な企業や団体によって、ホームシェアリング市場の成長を目指すとともに、コミュニティから生まれる新たなアイディアを実現すべく協業・連携し、日々活動しています。

※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。

■ 株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」を掲げ、留守の日は家賃がかからないサービスアパートメント・ホテルレジデンスの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で次世代の暮らしの最適化を追求していきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me