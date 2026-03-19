関家具、採用サイトをリニューアルオープン

株式会社関家具

株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：春田 秀樹、以下関家具）は、このたび採用サイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、「より当社らしさが伝わり、価値観や感性がフィットする方と出会うこと」を目的に、従来の採用サイトの枠にとらわれない、ユニークで尖ったコンテンツ設計を行いました。

単に情報を並べるのではなく、「引っかかる人に、しっかり引っかかる」採用サイトを目指しています。

採用サイトの詳細はこちら

URL：https://recruit.sekikagu.co.jp/

リニューアルの主なポイント

１.診断ゲームから始まる、2つの世界観の採用サイト

サイトの入り口には、簡単な診断ゲームを設置。

診断結果により「クリエイターパーソン」と「ビジネスパーソン」の2タイプに分かれ、それぞれ異なるデザイン・切り口でコンテンツが展開されます。

2つの視点から当社の魅力を伝えることで、感性や志向性の異なる方それぞれに、より深く刺さる体験を提供する新しい試みです。

２.会社をわかりやすく伝えるコンテンツを強化

「数字で知る関家具」コーナーや働き方・文化のコーナーなどを新設し、事業内容や組織、働き方などをわかりやすく紹介。

求職者の方が当社をより具体的にイメージし、自分との相性を判断しやすい構成にしています。

３.多様なキャリアが伝わる、社員インタビューを多数掲載

当社では、さまざまな個性を持った社員が、それぞれに合ったキャリアステップを描きながら活躍しています。

今回のリニューアルでは、「クリエイターパーソン」「ビジネスパーソン」それぞれの視点から、多くの社員にインタビューを実施。

仕事への向き合い方や成長の過程がリアルに伝わる、読んでいて楽しいコンテンツとなっています。

今後も当社は、採用活動を通じて価値観を共有できる仲間との出会いを大切にしながら、より良い組織づくりを目指してまいります。

株式会社関家具 会社概要

家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASH GATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/269_1_bc03a3818caa4a26121ac90836cf9311.jpg?v=202603191151 ]