【千葉県市原市】春のお出かけに 観光ガイドブック「市原市じゃらん」を発行

市原市役所

千葉県市原市では、観光ガイドブック「市原市じゃらん」を発行しました。

１冊で市原市の観光がまるわかり！４つのモデルコースや、グルメお土産情報を掲載しています。

「市原市じゃらん」を片手に、ぜひ遊びにきてください♪

ひと目でわかる ぐるっと360°いちはら

ダイナミックなコンビナート地帯にのどかな里山、美しい湖、四季の絶景に温泉まで、一言では語れないほどジャンルに富んだ魅力がいっぱいの市原市。それぞれの地域の魅力がひと目でわかるマップから気になるプランやスポットをチョイス👀

4つのモデルコースを紹介！トコトコいちはらプラン

季節や交通手段、目的別に選べるおすすめの散策ルートをご紹介。市原市に初めて来る方も、リピーターの方もぜひ参考にしてください📝

【春夏におすすめ】かわいい動物とふれあおう 心ときめくアニマル・ジャーニー

体験型動物園「アニマルワンダーリゾウト」を遊び尽くして、隣接のグランピング施設「ザ・バンブーフォレスト」に宿泊するプラン。車での旅におすすめ🚗

【春夏におすすめ】歴史探検とアクティビティで好奇心をはぐくむ！わくわく体験

火起こし体験や勾玉づくりなど、体験コンテンツが豊富な「市原歴史博物館」で歴史の奥深さを学び、体感📖ランチの後は海釣り施設「オリジナルメーカー海づり公園」や「千葉こどもの国キッズダム」で思いっきりアクティビティを楽しむ🎣ご家族で楽しむのにおすすめです☀

【秋冬におすすめ】絶景と黒湯に癒やされる！養老渓谷で大人の遠足を

紅葉の名所「養老渓谷」を楽しみつくすプラン。由緒ある寺院や観音様へ参拝に立ち寄って歴史の息吹に触れるほか、地元の旬の食材に舌鼓 豊かな自然と名湯に包まれて、心身ともに解き放たれる贅沢なひと時を満喫♨

【春～秋におすすめ】小湊鐵道にゆられてぶらり旅 カメラ片手にレトロかわいい沿線めぐり

市原市を縦断するレトロなローカル列車「小湊鐵道」に乗ってぶらり旅🚋アート作品や神秘的な神社、光が降り注ぐトンネルなど、途中下車スポットがたくさん👀公共交通機関での旅におすすめ💡

この旅の様子を市原市Instagram(https://www.instagram.com/p/DWAssusEUNC/)でご紹介しています

フォトスポット ファインダー越しのICHIHARA WALK

市原市Instagram :https://www.instagram.com/p/DWAssusEUNC/

市原市内のおすすめフォトスポットで撮影した写真を掲載 Googleマイマップ(https://www.google.com/maps/d/view?mid=1BG4JSTov5Au2zjvLX-Jj18JO5YTNey4&usp=sharing)で詳細な場所をご紹介しています👀

いちはらグルメ&お土産図鑑

市原市に点在する「食」の魅力をぎゅっと厳選！テレビやSNSで取り上げられ大人気のラーメンやバーガー、ベーカリー、スイーツをご紹介🍩

お土産におすすめの逸品たちも

配布場所 ※令和８年３月下旬から順次無料配布

市原市役所、市内観光スポット、宿泊施設等

※在庫状況によっては、配布していない場合があります。

在庫が無い場合や、新しく配架いただける事業者様は、お手数ですが、市原市役所観光振興課（TEL：0436-23-9755 または電子フォーム(https://logoform.jp/form/bqJz/1492456)）までお知らせください。

WEB版はこちら

市原市ウェブサイト「【観光案内マップ付き】 市原市 観光ガイドブック(https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6093a9ee93c9d72e5cb2394a)」