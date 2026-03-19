【大阪・梅田】「地球を、たのしくする。」を掲げるアルコ株式会社、4月1日(水)にセレクトショップ「ALCO SHOP」をグランドオープン！

アルコ株式会社※画像はイメージとなります。

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、2026年4月1日(水)、常設セレクトショップ「ALCO SHOP」を大阪・梅田にグランドオープンいたします。

■ 背景：「GREEN AGE EDIT」売場から「新たな発信拠点」としての常設店へ

2023年より、自然と共生するライフスタイルを提案する阪急うめだ本店「GREEN AGE EDIT」での商品展開を通じて、多くのお客様から支持をいただいてまいりました。各ブランドのファンや顧客様が着実に増えていく手応えを糧に、この度、満を持して常設店をオープンいたします。

「ALCO SHOP」は、単なる販売店に留まらず、各ブランドの背景にあるストーリーや世界観を伝え、新たな可能性を広げる発信拠点を目指します。

■ コンセプト：「地球を、たのしくする。」出会いを。日常に彩りを。

アルコ株式会社のミッションである「地球を、たのしくする。」を体現するアイテムを世界中から厳選。季節の移ろいに合わせた特別なラインナップで、日々の暮らしに心地よい彩りと、ここでしか体験できないブランドとの出会いをご提案します。

展開ブランドラインナップ

・常設ブランド・Hydro Flask(R)

2009年、アメリカ・オレゴン州ベンドで設立。

オレゴン州の過酷なアウトドアフィールドで「朝入れた氷が午後まで溶けないボトル」を切望した一人の情熱から誕生。二重壁真空断熱技術（TempShield(TM)）により、優れた保冷・保温力を実現したステンレスボトル。

・OOFOS(R)

2011年、アメリカ・マサチューセッツ州でトップアスリートたちの「激しいトレーニング後の足をいかに早く回復させるか」という切実な悩みから開発がスタート。特殊素材「OOfoam(TM)」を採用し、足裏への衝撃を37%も吸収するリカバリーシューズのパイオニア。

・Cotopaxi(R)

2014年、アメリカ・ユタ州ソルトレイクシティで創業。「Do Good」をブランド理念に掲げ、収益の1%を貧困層への支援に充てるなど、社会貢献をビジネスモデルに組み込んだB Corp認定企業。職人のセンスで廃材を組み合わせて作る「Del Dia」シリーズは、世界に一つだけのカラフルな配色が楽しめる。

・シーズン展開ブランド

Topo Athletic(R)、Feetures(R)、Ciele Athletics(TM)、NOMADIX(TM)、Nocs Provisions、Flowfold(R)、

Body Glide(R)、OTIS、Sun Bum(R)、Hyperice(R)

■ 新商品：Hydro Flask(R)から「新型」と「新色」が登場

オープン日の4月1日(水)より、世界中で愛されるボトルブランド「Hydro Flask(R)」から、待望の新型・新色を発売開始いたします。

今シーズンの新色では、人目を惹く今年のトレンドカラーから日常に溶け込むベーシックカラーまで全9色が登場。

（左から）White / Cloud Pink / Moonshadow / Popstar Pink / Mermaid Green / Capri Blue / Habor Blue / Shale Gray / Black

■ OPEN SPECIAL：豪華ノベルティプレゼント

※なくなり次第配布終了となります。

グランドオープンを記念し、ご購入金額に応じた特別なノベルティをご用意いたしました。アルコロゴをあしらった缶バッチと大人気シリーズ「200ml MICRO HYDRO」の限定アイテムとなっております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55351/table/377_1_43f3af910bb62731e624d1d1d85f04e7.jpg?v=202603191151 ]

【店舗詳細】

ALCO SHOP

大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店8階 GREEN AGE

営業時間：10:00～20:00

アルコ株式会社について

日本未上陸のブランドや新しい価値観を世界各国からセレクトして紹介する輸入卸売業が中核事業。取り扱うブランドの多くはサステナブルやエシカルといったテーマを掲げ、単なる商品の売買ではなく、背景にある思想や文化、ストーリーまでも含めた"体験価値"の提供を大切にしている。