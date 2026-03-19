【4月 新番組情報】デビュー30周年を迎えるPUFFYのレギュラー番組が、開局30周年のinterfmでスタート!!『PUFFY Re:member』初回放送は4月4日（土）午後9時00分から！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

今年開局30周年を迎えるinterfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2026年4月より、同じく今年デビュー30周年を迎えるPUFFYによる新番組 『PUFFY Re:member』 をスタートします。

「思い出す」ではなく「また集まる」。平成カルチャーとの“再集合”をコンセプトに、アップデートしてカルチャーを再編集していく番組です。そして番組では、令和のアイコンでもある人物もゲストとして集合します。番組最初のゲストには、“ラブ上等”でも話題となった、モデル・メイク講師の鈴木綺麗（きぃぃりぷ）さんの出演が決定しています。

30周年で活動を活発化させるPUFFYとともに、再編集されたリミックスカルチャーを、ぜひ感じてください！

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：PUFFY Re:member

DJs：PUFFY

放送日時：毎週土曜日21:00～21:30（30分番組）

放送形態：録音

番組ハッシュタグ：#puffy897

番組HP：https://www.interfm.co.jp/puffy

■DJsプロフィール

PUFFY（パフィー）

プロフィール

大貫亜美 / 吉村由美

1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でPUFFYとしてデビュー。

その後、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」etc を次々とヒットを連発。全米NO.1アニメチャンネルである「カートゥーン・ネットワーク」にて、彼女たちを主人公にしたアニメ番組「ハイ!ハイ! パフィー・アミユミ」が世界110カ国以上で放送されるなど、日本のポップ・アイコンとして、世界を舞台に活動中。

デビュー30周年当日となる2026年で5月13日にLINE CUBE SHIBUYAにてPUFFY 30th Anniversary Live 『One Night "Birthday"Carnival』を開催。さらに7月19日、20日の2日間、PUFFY主催の初となる音楽フェス「PUFFYの“P“FES」も控えている。

■ゲストプロフィール

鈴木綺麗（きぃぃりぷ）

プロフィール

茨城県出身。モデル・タレント・メイク講師として活動。

Instagram約62万人、TikTok約36万人のフォロワーを持つZ世代を代表するビューティーアイコン。2023年4月より「渋谷女子インターナショナルスクール」日本最年少メイク講師に就任。Netflix「ラヴ上等」出演をきっかけに国内外で注目を集め、韓国でもSNSを中心に支持を拡大。強めのビジュアルと確かなメイク理論を武器に、美容・ファッション・韓国トレンドを発信。

■Re:member Projectについて

本番組『PUFFY Re:member』は、カルチャーを再編集し、新しい文脈や体験を生み出す共創プロジェクト「Re:member Project」の第一弾として展開されます。

同プロジェクトは、音楽・ファッション・テクノロジー・食・街など、異なるカルチャーを掛け合わせながら、世代やジャンルを越えた新しいカルチャーを共創していく取り組みです。

プロジェクト詳細はこちら：https://remember-pj.jp

企画・プロデュース：WIT COLLECTIVE

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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】