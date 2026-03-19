田村駒タイ法人 設立10周年記念式典開催のお知らせ

田村駒株式会社

田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）のグループ会社である、田村駒タイ法人「TAMURAKOMA (THAILAND) CO.,LTD.」は、設立10周年を迎えるにあたり、2026年3月13日に「設立10周年記念式典」を開催いたしました。

当日は、取引先企業、金融機関、政府関係者など約80名の関係者を招き、これまでの歩みを振り返るとともに、今後の事業展開について共有する機会となりました。

会場の様子

「TAMURAKOMA (THAILAND) CO.,LTD.」は、2016年の設立以来、タイを拠点に現地生産・現地販売を中心とした事業を展開し、多くのお客様やパートナー企業の皆様に支えられながら事業基盤を築いてまいりました。

田村駒株式会社 代表取締役社長 堀清人

式典では、これまでの10年間の歩みを振り返るとともに、今後の事業戦略および業界における新たな取り組みについて紹介いたしました。

また、日頃よりご支援いただいている関係者の皆様へ感謝の意を表するとともに、今後の連携強化について意見交換を行いました。

「TAMURAKOMA (THAILAND) CO.,LTD.」PRESIDENT 西田隆治

田村駒タイ法人は今後も、タイを起点としたASEAN市場での事業展開をさらに推進し、顧客企業やパートナー企業とともに持続的な成長と新たな価値創造に取り組んでまいります。

式典概要

日時：2026年3月13日

会場：The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok

主な内容：

会社情報

- 代表取締役挨拶- 10周年記念事業の紹介- 今後の事業戦略の紹介- 本社代表祝辞- 来賓祝辞

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700

資本金：12億4,000万円

事業内容：アパレル製品・生地・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

田村駒株式会社 経営企画室 広報担当 朝倉 info@tamurakoma.co.jp