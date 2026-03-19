【フィジカルAI】最先端の機械学習技術を物理世界へ。EQUES、ロボット基盤モデルの開発・社会実装を加速

株式会社EQUES

東京大学松尾研究室発のAIスタートアップである株式会社EQUES（本社：東京都文京区、代表取締役：岸 尚希、以下「EQUES（エクエス）」）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS ジャパン）が提供する「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」に採択されたことをお知らせいたします。

本プログラムへの参画を通じ、EQUESはAWSの強力な計算リソースや技術支援を活用し、Vision-Language-Action（VLA）をはじめとする次世代のロボット基盤モデルおよびAIソリューションの開発を推進してまいります。

■ 「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」について

株式会社EQUES HPはこちらから :https://eques.co.jp/

本プログラムは、AWS上でVision-Language-Action (VLA) などをはじめとした「ロボット基盤モデル」を開発する、日本に法人または拠点を持つ企業・団体を支援するAWS ジャパンの取り組みです。データ収集・前処理からモデルトレーニング、シミュレーション、実環境へのデプロイまでの一連のパイプライン構築を支援し、AIのロボティクスへの活用を推進することを目指しています。

採択企業は、開発費用を一部カバーするAWSクレジットの提供、フィジカルAI領域スペシャリストによる技術支援、ロボティクス・生成AIコミュニティへの参加、およびGo-to-Market（GTM）支援といった多角的なサポートを受けることができます。

■ 採択の背景と今後の展望

東大松尾研発のAIスタートアップであるEQUESは、「最先端の機械学習技術をあやつり、社会の発展に加速させる」をミッションに掲げ、これまで伴走型技術開発や業務特化型生成AIの提供（製薬AI事業等）を通じて、様々な産業におけるLLM（大規模言語モデル）の社会実装を牽引してまいりました。

昨今、生成AIの進化に伴い、デジタル空間のみならず物理世界（フィジカル）で自律的に動作するAIへの注目が急速に高まっています。EQUESは今回の採択を受け、これまで培ってきた高度な機械学習技術や、要件定義から運用までを一気通貫で行う実装力を、新たに「フィジカルAI（ロボティクス×AI）」の領域へと拡張します。

AWS ジャパンの支援のもと、ロボット基盤モデル構築におけるコストや計算リソースの課題を解決し、研究開発の最前線で生まれる技術を、実際の業務現場で活用可能な形に昇華させてまいります。

■ 経営陣からのコメント

創業者＆代表取締役 岸 尚希 / 創業者＆取締役 CTO 助田 一晟

「この度、AWS ジャパンの『フィジカル AI 開発支援プログラム』に採択いただいたことを大変嬉しく思います。弊社がこれまでこだわってきた『研究と実践をシームレスに繋ぎ、より良い解を社会に実装する』というアプローチは、フィジカルAIという新たなフロンティアにおいても強力な武器になると確信しています。本プログラムによる充実したインフラ・技術支援を最大限に活用し、現実世界の複雑な課題を解決するAI技術の開発に邁進してまいります。」

■ 株式会社EQUESについて

株式会社EQUESは、「最先端の機械学習技術をあやつり社会の発展を加速させる」をミッションに掲げる、東大松尾研発のAIスタートアップです。研究開発の最前線で生まれる技術を、実際の業務現場で活用可能な形に昇華させ、社会の発展を加速させることを目指しています。お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」や、製薬業界の課題を解決する「製薬AI事業」などを展開しています。製薬特化型LLM「JPharmatron」は経済産業省・NEDO主催のGENIACに採択。

会社名：株式会社EQUES

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-10 本郷K&Kビル2F

代表者：代表取締役 岸 尚希

事業内容：伴走型技術開発事業、製薬AI事業

公式HP：https://eques.co.jp/