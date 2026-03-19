韓国ダーマコスメブランド「バノバギ」大人気「ビタジェニック ゼリーマスク」に続く「ビタジェニック ゼリーアンプル」4種を新発売！Qoo10発売記念・特別セール実施

株式会社バノバギ

皮膚科専門医の知見をもとに、皮膚科学に基づいたスキンケアを提案する韓国ダーマコスメブランド「BANOBAGI Cosmetic（バノバギ コスメティック）」は、2026年3月19日（木）より、Qoo10および楽天公式オンラインショップにて新商品「ビタジェニック ゼリーアンプル」4種を発売いたします。

バノバギは、2025年9月時点で累計販売9,000万枚を突破し、タイWatsons Awardsにて6年連続1位を獲得した「ビタジェニック ゼリーマスク」をはじめ、さまざまなマスクパックシリーズを展開し、“マスクパックの代表ブランド”として支持を集めてきました。

今回の新商品は、「ビタジェニック ゼリーマスク」のエッセンスを、日常のスキンケアにも取り入れたいというお客様の声をもとに開発されました。ゼリー状エッセンスの特長を活かしながら、マスクケアにとどまらず、毎日のスキンケアルーティンにも手軽に取り入れられるデイリーアンプルとして展開いたします。

「ビタジェニック ゼリーアンプル」は、「ビタジェニック ゼリーマスク」のキー成分である11種のビタミンコンプレックスと、済州島由来の自然由来成分を配合している点が特長です。さらに、従来のゼリーマスクと比較して、約4倍（200,000ppm）のビタミンコンプレックス（※原料として）を配合し、うるおいのある健やかな肌環境へ導くケアをサポートします。

単品での使用はもちろん、「ビタジェニック ゼリーマスク」と併用することで、よりしっとりとした使用感をお楽しみいただけます。

また、肌悩みに合わせて選べる4種類をご用意しました。

▲シカアンプル：済州産ドクダミエキス（整肌成分）配合。乾燥などによる肌荒れを防ぎ、肌をすこやかに整えます。

▲グローアンプル：済州産マンゴーエキス（保湿成分）配合。ツヤのある明るい印象の肌へ導きます。

▲アクアアンプル：済州産ガンテ（海藻）エキス（保湿成分）配合。みずみずしくうるおった肌へ整えます。

▲ファーミングアンプル：済州産レッドキウイエキス（保湿成分）配合。ハリのある肌印象へ導きます。

本商品の発売を記念し、Qoo10では2026年3月19日から3月22日までの4日間、「ビタジェニック ゼリーアンプル」を最大57％オフの990円（税込）で販売する特別セールを実施いたします。期間中は送料無料特典に加え、ゼリーアンプル4種のサンプルパウチもプレゼントいたします。

これまで「ビタジェニック ゼリーマスク」をご愛用いただいている方や、ゼリーマスクのエッセンスをデイリーケアに取り入れたい方、新商品にご興味のある方は、Qoo10バノバギ公式ショップにてご確認いただけます。

バノバギは今後も、「ビタジェニック ゼリーアンプル」をはじめ、日本市場のニーズに合わせた商品開発を継続し、展示会などを通じてオフライン流通の拡大にも注力してまいります。また、各種オフラインイベントやインフルエンサーとの協業を通じて、お客様とのコミュニケーションを深め、ブランド認知の向上を目指してまいります。

- バノバギについて

バノバギは、バノバギメディカルグループ（バノバギ整形外科、皮膚科、プチ、エステ、毛髪移植クリニックなど）30人のビューティーコンサルタントが数年間のノウハウで開発したダーマコスメティックブランドだ。 正しい価値、正しい成分、正しい製品を作ろうという哲学を基に、世界14カ国余りのオン・オフラインチャンネルに流通しているグローバルビューティーブランドでもある。 日本国内ではプレミアムコスメティックのセレクトショップクリマレや楽天モールを始め、様々な流通チャンネルに入店し、販売活動や広報を行う予定だ。