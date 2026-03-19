花のある新生活をはじめる。春の花瓶プレゼントキャンペーン！

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2026年春の新生活に、花の定期便で届くブーケや水耕栽培、サボテンなど、自分流に楽しんで、暮らしに彩りを。

対象期間中+hanaの定期便に新規申し込みいただいた全ての方に、自分流にアレンジして使える花瓶「Bulbee（バルビー）」をもれなくプレゼント！この春、インテリアから気分を変えて心機一転、新生活を始めましょう！

好みに合わせて何通りにも使える、Bulbee（バルビー）※写真は+act for flowers 500円プランの花の組み合わせです。※球根はイメージです。通常の定期便ではお届けしていませんのでご了承ください。

一輪の花や+hanaの定期便のブーケはもちろん、球根やサボテンなどの水耕栽培にも、お好みで多用途に使える「Bulbee（バルビー）」。キッチンでハーブなどの水耕栽培にもおすすめ。受け皿のパーツを取り外すと花瓶としてミニブーケを飾ったり一輪挿しとしてご使用いただけます。

機能性だけでなく、上下のパーツを組み合わせた時に美しく見えるフォルムにもこだわってデザインされているので、インテリアとして置いておくだけでも絵になるデザイン。

自分好みにアレンジして飾れるので、何通りもの楽しみ方が生まれます！

花瓶は定期便の初回配送前にお届けいたします。

Bulbee（バルビー）の特徴※左が+live for flowers 800円プラン / 右が+act for flowers 500円プランでプレゼントする花瓶です。

+hanaのプランの花は、できるだけ多くのシーンや花瓶に対応できるよう、ポスト投函ギリギリの丈にこだわった長めのカットでお届けします。 定期便が届いたら行う花のメンテナンス「水あげ」で少し茎をカットしていけると、ぴったりのサイズの花瓶をセレクトいたしました。

シンプルなグリーンのカラーガラスの花瓶とクリアの受け皿の組み合わせはどんなインテリアにも合わせやすく、花がいけやすいくびれのあるかたちが初心者にも安心。受け皿は花の長さに合わせてセットしたり、取り外したりお好みで使用できます。

受け皿を取り外すと花瓶が汚れても洗いやすく、メンテナンスも簡単です！

※お申込みいただくプランによって花瓶のサイズが異なります。花瓶は定期便のお申込み1アカウントにつき1個プレゼントとさせていただきます。詳しくは下記【参加特典】をご覧ください。

※既存会員様の追加購入も対象です。

※キャンペーン画像内のサボテンや球根はイメージです。通常の定期便でのお届けはございませんので、予めご了承ください。

【キャンペーン開催期間】

2026年3月19日（木）10:00 ～ 4月7日（火）10:00

【参加特典】

キャンペーン期間中に定期便にお申込みいただいた方全員に花瓶をプレゼントいたします。

※他のクーポンとの併用はできません。他のクーポンをご利用の場合は対象外とさせていただきます。

※お申込みいただくプランによって花瓶のサイズが異なります。



+live for flowers（800円）プランにお申込みの場合：

Lサイズ：直径9×高さ18（cm）

（受け皿：直径8.5×高さ10 / 器：直径6×高さ13 口径：7.5）



+act for flowers（500円）プランにお申込みの場合：

Sサイズ：直径7×高さ14（cm）

（受け皿：直径6.5×高さ7.5 / 器：直径7×高さ10 口径：5）

※素材の特性上、器部分の発色に個体差があります。

※ガラス製品の特性上、気泡、黒点、小さなキズ、ヨレや巻き線などが見られる場合がありますが、品質に問題はなく不良品ではございませんので、安心してお使いください。 配送中の破損以外での交換は出来かねますので予めご了承ください。

※配送中に破損があった場合は、お手元に保管のうえ、お問い合わせ窓口までメールにてご連絡をお願いいたします。



【参加方法】

+hanaのトップページから会員登録の上、下記対象プランいずれかにお申込みください。



【対象プラン】

+ live for flowers

花のための日常を送る充実のプラン

\880 + 送料 \330 (税込)

5本～





+ act for flowers

花のための日常を送る充実のプラン

\550 + 送料 \330 (税込)

3本～

※上記プランはいずれも5回以上の定期お届けプランとなります。ご購入回数が5回未満での解約・商品（プラン）変更は出来かねますのでご了承ください。

※定期便でお届けする花の種類はお選びいただけません。

※他のクーポンとの併用はできません。他のクーポンをご利用の場合は対象外とさせていただきます。

※既存会員様の追加購入も対象です。

詳しくはキャンペーンサイト(https://tasuhana.com/Page/campaign_26newlife.aspx)をご覧ください。

2026年 +hana公式アンバサダー募集！

今年2026年も、+hanaの公式アンバサダーとして、Instagramを通して「花を助け 花に助けられる、ロスフラワーのある暮らし」の豊かさをより多くの方に発信するため活躍していただける方を募集します。

+hanaは全て国産のロスフラワーをお届けしており、独自の仕入れを行っているため、どんな花が届くかは毎回届いてからのお楽しみ。

美しいのに規格外とされ様々な理由でご家庭には届かない可能性のあったロスフラワーのある暮らしを是非Instagramで発信してください！

詳しくは+hana公式Instagram(https://www.instagram.com/tasuhana/)内にてご案内します。

Paypay決済が使用可能に！

2026年4月（日付未定）より+hanaにてPaypay決済が使えるようになります。

改修が出来次第、公式ホームページ内でご案内いたします。