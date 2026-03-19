日清シスコ「おいしい全粒穀物」シリーズ記者発表会を開催！辻希美さんが登壇し、“ファイバーマキシング” を実践！(イベントレポート)

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ」を2026年4月6日(月)から全国で新発売します。発売に先駆け、3月17日(火)に「おいしい全粒穀物」シリーズ記者発表会を開催しました。

イベントにはタレントの辻希美さんと管理栄養士の関口絢子さんが登壇し、欧米を中心に注目されている“ファイバーマキシング(*１) ”を実践。 「おいしい全粒穀物」シリーズを活用した5つのアレンジレシピを試食して、その魅力を紹介しました。

* 1 ファイバーマキシング…食物繊維の摂取量を積極的に増やすこと。健康志向が世界的に強まる中、ヘルストレンドとしてSNSを中心に話題になっている。

日清シスコ「おいしい全粒穀物」シリーズ記者発表会

辻さん、食物繊維は「10代の頃から意識している。」

記者発表会ではまず初めに、日清シスコ株式会社 マーケティング部 第3グループ ブランドマネージャー 篠原鎮麻が、ご挨拶ならびに、新商品のプレゼンテーションを行いました。食の選択軸として「健康・コスパ・手軽」という要素が重視され、中でも「健康」が注目されていると発表。続けて「栄養素の中でも食物繊維が注目され、重要度でも上位にきている一方で、食物繊維の1人あたりの摂取量は栄養素等表示基準値に届いていない」という現状を発表しました。それらを踏まえ、日清シスコが行った調査では、今より食物繊維を摂りやすくするためには「価格が手頃であること」「味がおいしいこと」「普段食べている食品で気軽に食べられること」が必要な要素の上位3項目として挙がり、「手軽でおいしい」だけでなく「普段の食事の延長上で、無理なく取り入れられる」ことが今後消費者に求められる重要なポイントとなると説明。日清シスコは長年、様々な穀物を使った菓子・シリアルを開発してきたことから、食物繊維を豊富に含む「全粒穀物」を活用し、食物繊維をもっとおいしく、手軽にとれることを目指して、「おいしい全粒穀物」の発売に至ったと話しました。

その後、春らしいワンピース姿での辻さんと、管理栄養士の資格を持つ料理研究家の関口絢子さんが登壇。食物繊維については「腸の動きが大事であるということは幼い時から知ってはいたので、食物繊維をなるべく摂るように10代の時から意識しているのですが、自分が今どれくらいの必要量を摂れているかはわかってはいないです」と、意識はしているものの、しっかりは把握していないと告白。「今日は私も学んで帰りたいと思っています」と意気込みました。

日本人の多くが食物繊維が足りていないということが明かされると、関口さんは「食物繊維はよほど意識しないと足りていない」と指摘。この日は実際に新商品の「おいしい全粒穀物」を使った1日のメニューを食べて“ファイバーマキシング”を実践することになりました。

食物繊維たっぷり！辻さんが“大好物”な長女・希空さんの手作りお菓子も！

その後、会場に用意されたのは、「オートミールフレーク」「ロコモコ風照り焼きオートミールごはんサンド」「オートミールロールドオーツクッキー」「オートミールロールドオーツサラダ」「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」の全5品。関口さんは「無理に食事を変えるのではなくて、いつもの食事をベースに、『おいしい全粒穀物』シリーズをちょい足ししたり、置き換えたりすることで、手軽に食物繊維を摂ることができます」と説明しました。

朝食、昼食、おやつ、夕食や夜食にまで、様々な場面で食物繊維を取り入れることができるバリエーション豊富なメニューの数々に、思わず辻さんも「見た感じは、本当にご飯なのかな？って思っちゃうくらいしっかりした一食になってます」と驚いた様子。実際に「オートミールロールドオーツクッキー」を食べた際には「これ、本当に私大好きで、長女（希空さん）がよくお菓子作りをしているんですけど、長女がよくサササって私が『食べたい』というと作ってくれるお菓子のひとつなんです。すごく大好きでめちゃくちゃおいしいです」と明かしていました。

そのほか、「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」についても「ご飯じゃない、っていうのが不思議なくらい、食べた感じはご飯！おにぎりです。ご飯に混ぜたのかな？っていうくらいで、信じられないくらいすごくおいしい」と食感も味もオートミールではなくご飯のようだと感動。「私、これで食物繊維が気軽に摂れるなら、ご飯よりこっちの方が好きかもしれない」と大絶賛し、「早速レシピを聞いて今日の夜からやりたいです」と目を輝かせていました。

食物繊維に関するクイズに挑戦！

食物繊維の理解をさらに深めるため、イベントでは食物繊維に関するクイズも出題。「自信ないですけど頑張ります」と意気込んだ辻さんは、1問目と2問目は難なく正解。しかし、第3問に出題された「食物繊維の栄養素等表示基準値は1日20gですが、その20gを摂るためにはレタス約何個分が必要？」との問題には「3個」と答え、不正解に。正解が6個だったことが明かされると、「普通じゃ食べられない！」と驚き、関口さんも「レタス6個と言うのは難しい。それ相当の食物繊維ってどこにどれだけ入っているかと言うのは意外と知らないので、食物繊維をうまく1日のメニューの中にちょい足しや置き換えで摂ることで、ファイバーマキシングに向けて取り組んでいただくのが一番いい」とおすすめしていました。

最後に辻さんは「私も食物繊維は摂ろう摂ろうと思いながらも、自分に必要な量がわかっていなかったです。摂れていなかったんだなって気づきました」と振り返り、続けて「家族みんなの健康も考えてこれから取り入れていけたらなと思っているので、みなさんもぜひ今日からちょい足しレシピやってみて欲しいなと思います」と呼びかけ、イベントを締めくくりました。

イベント登壇者情報

辻希美さん

辻希美さん

高校生でモーニング娘。としてデビューし、一躍国民的人気を獲得。その後、結婚・出産を経て5児の母としてのライフスタイルを発信し続け、多くの共感を集める。現在はタレント活動に加え、育児・料理・ライフスタイルを発信するYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」やSNSを中心に活躍。さらにブランドプロデュースや商品開発などにも携わり、幅広い分野で活躍するタレント。

関口絢子さん

関口絢子 さん

管理栄養士としての専門知識をもとに、日々の食事から健康を整える情報を発信。無理なく続けられる食生活やダイエット、体質改善のノウハウを分かりやすく伝え、多くの支持を集めている。YouTubeやSNSを中心に、実践的なレシピや生活習慣の改善方法を紹介しながら、幅広い世代の健康意識向上に貢献。書籍監修や商品開発などにも携わり、食と健康の分野で活躍。

４月６日発売：『おいしい全粒穀物 』 シリーズ３品 商品概要

◼︎ 「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」

おいしい全粒穀物 オートミールフレーク

・オーツ麦と小麦全粒粉を使用し、“フレーク状”に加工しました

・食べ応えのあるザクザクとした食感と、ほどよい甘さが楽しめます

・たっぷりの食物繊維や鉄分のほか、たんぱく質、カルシウム、9種のビタミンを含んでいます

・忙しい朝でも牛乳をかけるだけでお召し上がりいただけます

・内容量：160ｇ

・希望小売価格：ノンプリントプライス

◼︎ 「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」

おいしい全粒穀物 オートミールごはん

・オーツ麦を粉末にして“米つぶ型”に加工しました

・ごはんのようなもちもちとした食感が楽しめます

・たっぷりの食物繊維のほか、たんぱく質、鉄分を含んでおり、糖質はひかえめ(*２)です

・電子レンジやお湯かけの簡単調理で、“おにぎり”や“お茶漬け”などのアレンジレシピをお楽しみいただけます

・内容量：180ｇ

・希望小売価格：ノンプリントプライス

◼︎ 「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ」

おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ

・ロールドオーツを“粒感”のある食感に加工しました

・ロールドオーツをじっくりとローストすることで、香ばしい風味に仕上げました

・たっぷりの食物繊維や鉄分のほか、たんぱく質、カルシウムを含んでおり、糖質はひかえめ(*３)です

・電子レンジやお湯かけの簡単調理で、“チャーハン”や“クッキー”などのアレンジレシピをお楽しみいただけます

・内容量：270ｇ

・希望小売価格：ノンプリントプライス

*２ 「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」1食分50g (お茶碗約1杯分) と、白米ごはん1杯 (150g) を比較した場合。白米ごはんは、「日本食品標準成分表」(2020年版 八訂)の「水稲めし / 精白米 / うるち米」を参考にしています。

*３ 「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ」と精白米を比較した場合。精白米は、「日本食品標準成分表」(2020年版 八訂)の「こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米」を参考にしています。