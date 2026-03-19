TE Connectivity、12年連続で「世界で最も倫理的な企業」に選定

TE Connectivity Japan合同会社

(当資料は、2026年3月18日にアイルランド、ゴールウェイから発表されたプレスリリースの抄訳です。)

コネクティビティおよびセンサ分野のグローバルリーダーであるTE Connectivity（NYSE: TEL、本社：アイルランド、ゴールウェイ、以下「TE」）は、倫理的なビジネス慣行基準を定義し、推進する世界的リーダーであるエシスフィア（Ethisphere）社より、2026年の「世界で最も倫理的な企業（World’s Most Ethical Companies）」の1社に選定されました。

TEは今回まで12年連続の受賞となり、エレクトロニクスおよび部品業界（electronics and components industry）から選出された、5社のうちの1社として名を連ねています。

TEのCEOであるテレンス・カーティン（Terrence Curtin）は、次のように述べています。

「TEでは最高水準の倫理基準を維持しながら、世界約9万人の従業員が日々、お客様にとって信頼されるパートナーとして、業界をリードする存在であり続けるために世界中で努力しています。こうした取り組みは、当社の企業文化を強化し、長期的な事業成長を支えるとともに、より安全で、持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造を支える技術の進化を後押ししています。」



TEのガバナンスにおける重要な取り組みの一つとして、従業員一人ひとりが企業のコアバリューを体現できるよう支援する包括的な研修および啓発プログラムがあります。過去1年間で、TEは14万2,000回以上の倫理・コンプライアンス研修を実施し、99％以上の従業員が世界共通の職務倫理ガイド（Guide to Ethical Conduct）に関する研修を修了しました。また2025年には、先進的な取り組みとの整合性を高めるため、倫理・コンプライアンスプログラムを強化するとともに、リスクマネジメントへの新興技術の統合や、報告体制の充実を進めました。



「世界で最も倫理的な企業」の選定は、エシスフィア社が独自開発した倫理指数（Ethics Quotient(R)）に基づいて行われます。この指数評価には、コーポレート・ガバナンス、プログラム体制およびリソース配分、倫理規範、研修・啓発・コミュニケーション、リスク評価および監査、調査・執行・懲戒およびインセンティブ制度、倫理文化の測定、サードパーティリスク管理、環境・社会への影響など、企業の倫理およびコンプライアンスを支える取り組みに関して、240以上の実証が求められます。

エシスフィア社のチーフ・ストラテジー・オフィサー兼エグゼクティブ・チェアであるエリカ・サーモン・バーン（Erica Salmon Byrne）氏は、次のように述べています。「第20回となる今回の受賞企業は、日々の意思決定や長期戦略に倫理を組み込むことで、企業の誠実性における新たな基準を引き上げ続けています。強固な倫理、コンプライアンス、ガバナンスのプログラムを備えた企業は、長期的にも優れたパフォーマンスを実現できる体制が整っています。」

TEの企業責任戦略の詳細については、te.com/responsibility(https://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility.html)をご覧ください。

TE CONNECTIVITYについて

TE Connectivity plc（ニューヨーク証券取引所：TEL）は、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。信頼されるイノベーションパートナーとして、当社のコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、エネルギーネットワーク、産業オートメーション、人工知能を支えるデータセンターなど、様々な産業の発展に寄与しています。約130カ国で、10,000名のエンジニアを含む90,000名以上の従業員が、お客様のビジネスをサポートしています。急速に進化する世界において、TEは『EVERY CONNECTION COUNTS』の理念のもと、確かなつながりを提供し続けています。詳細はwww.te.com(http://www.te.com/) および LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/)、 Facebook(https://www.facebook.com/teconnectivity/)、WeChat(http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html)、 Instagram(https://www.instagram.com/teconnectivity/) をご覧ください。